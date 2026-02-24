घरच्या घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाइल पनीर तवा पुलाव

24 february 2026

Author:  नुपूर भगत

तव्यावर थोडे बटर गरम करून पनीरचे तुकडे हलके सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या. नंतर बाजूला काढून ठेवा.

पनीर परतून घ्या

Picture Credit: Pinterest

त्याच तव्यावर पुन्हा थोडे बटर घालून आले-लसूण पेस्ट परता. सुगंध येईपर्यंत हलवत राहा.

फोडणी तयार करा

Picture Credit: Pinterest

आता चिरलेला कांदा घालून तो गुलाबी होईपर्यंत परता. त्यानंतर ढोबळी मिरची आणि मटार घालून 2-3 मिनिटे शिजवा.

 भाज्या परता

Picture Credit: Pinterest

टोमॅटो घालून तो मऊ होईपर्यंत परता. मग हळद, लाल तिखट, पावभाजी मसाला, गरम मसाला आणि मीठ घालून नीट हलवा.

 मसाले मिसळा

Picture Credit: Pinterest

परतलेले पनीर मसाल्यात घालून हलक्या हाताने मिक्स करा, जेणेकरून पनीर तुटणार नाही.

 पनीर मिसळा

Picture Credit: Pinterest

शिजवलेला भात घालून सर्व मिश्रण हलक्या हाताने एकत्र करा. 2-3 मिनिटे मंद आचेवर झाकण ठेवून वाफ येऊ द्या.

भात घाला

Picture Credit: Pinterest

गॅस बंद करून वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला. गरमागरम पनीर तवा पुलाव रायता किंवा सलाडसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

