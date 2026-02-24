तव्यावर थोडे बटर गरम करून पनीरचे तुकडे हलके सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या. नंतर बाजूला काढून ठेवा.
त्याच तव्यावर पुन्हा थोडे बटर घालून आले-लसूण पेस्ट परता. सुगंध येईपर्यंत हलवत राहा.
आता चिरलेला कांदा घालून तो गुलाबी होईपर्यंत परता. त्यानंतर ढोबळी मिरची आणि मटार घालून 2-3 मिनिटे शिजवा.
टोमॅटो घालून तो मऊ होईपर्यंत परता. मग हळद, लाल तिखट, पावभाजी मसाला, गरम मसाला आणि मीठ घालून नीट हलवा.
परतलेले पनीर मसाल्यात घालून हलक्या हाताने मिक्स करा, जेणेकरून पनीर तुटणार नाही.
शिजवलेला भात घालून सर्व मिश्रण हलक्या हाताने एकत्र करा. 2-3 मिनिटे मंद आचेवर झाकण ठेवून वाफ येऊ द्या.
गॅस बंद करून वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला. गरमागरम पनीर तवा पुलाव रायता किंवा सलाडसोबत सर्व्ह करा.
