बाईक वाहतुकीपासून दूर, रस्त्याच्या कडेला उभी करा आणि सुरक्षित ठिकाणी थांबा.
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बाईक बंद पडताच वारंवार स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करू नका. त्यामुळे समस्या वाढू शकते.
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बाईकचे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी इग्निशन बंद करणे चांगले.
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बाईक किती पाण्यात गेली होती, याचा अंदाज घ्या. खोल पाण्यात गेल्यास अधिक काळजी घ्यावी लागते.
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मुसळधार पावसानंतर ओलावा कमी होण्यासाठी थोडा वेळ द्या.
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सीटखालील किंवा उघड्या भागातील पाणी आणि ओलसरपणा शक्य असल्यास स्वच्छ कपड्याने पुसा.
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इलेक्ट्रिकल सिस्टम व्यवस्थित काम करते आहे का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
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बाईक पुन्हा सुरू झाली तरी काही अंतर कमी वेगात चालवून तिची प्रतिक्रिया तपासा.
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पावसात बंद पडलेली बाईक पुढे अडचण निर्माण करू नये, म्हणून एकदा तांत्रिक तपासणी करून घ्या.
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