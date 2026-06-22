पावसात बाईक बंद पडल्यास सर्वप्रथम काय करावे?

Automobile

22 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

स्वतःची सुरक्षितता महत्त्वाची

बाईक वाहतुकीपासून दूर, रस्त्याच्या कडेला उभी करा आणि सुरक्षित ठिकाणी थांबा.

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पुन्हा-पुन्हा सेल्फ मारणे टाळा

बाईक बंद पडताच वारंवार स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करू नका. त्यामुळे समस्या वाढू शकते.

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इग्निशन स्विच बंद करा

बाईकचे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी इग्निशन बंद करणे चांगले.

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बाईक किती पाण्यात गेली होती, याचा अंदाज घ्या. खोल पाण्यात गेल्यास अधिक काळजी घ्यावी लागते.

पाण्याची खोली तपासा

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मुसळधार पावसानंतर ओलावा कमी होण्यासाठी थोडा वेळ द्या.

बाईकला काही मिनिटे स्थिर ठेवा

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सीटखालील किंवा उघड्या भागातील पाणी आणि ओलसरपणा शक्य असल्यास स्वच्छ कपड्याने पुसा.

दिसणारा ओलावा पुसून काढा

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इलेक्ट्रिकल सिस्टम व्यवस्थित काम करते आहे का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

हेडलाइट आणि इंडिकेटर्स तपासा

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बाईक पुन्हा सुरू झाली तरी काही अंतर कमी वेगात चालवून तिची प्रतिक्रिया तपासा.

बाईक सुरू झाल्यावर सावकाश चालवा

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पावसात बंद पडलेली बाईक पुढे अडचण निर्माण करू नये, म्हणून एकदा तांत्रिक तपासणी करून घ्या.

नंतर सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करा

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