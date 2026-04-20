कडक उन्हापासून वाचण्यासाठी साप थंड जागेच्या शोधात तुमच्या घरामध्ये प्रवेश करू शकता.
साप आणि नागाला अशा काही गोष्टी आहेत त्या आकर्षित करू शकतात.
त्यावरील उपाय म्हणून या वस्तू आजच घरातून बाहेर काढा.
घरामधील जुन्या वस्तू, पुट्टा किंवा अडगळीच्या जागेमध्ये सापाला लपायला आवडते. कारण या ठिकाणी त्यांना थंड आणि सुरक्षित वाटते.
उन्हाळ्यात तान्हेमुळे साप ओलावा असलेल्या ठिकाणी धाव घेतात. त्यामुळे बाथरूम मधील गळके नळ किंवा कुंडीतील साचलेले पाणी त्यांना आकर्षित करतात.
जर तुमच्या घरामध्ये उंदीर येत असल्यास त्यांच्या वासामुळे साप शिकारीसाठी घरामध्ये येऊ शकतात
घराच्या खिडकीला लागून असलेल्या फांद्या किंवा ताट शोभेची झाडे सापांना घरात प्रवेश करण्यासाठी नैसर्गिक शिडी म्हणून मदत करतात.
