हिवाळ्यातील सर्वोत्तम पदार्थ म्हणजे बाजरी होय. शरीर चांगले ठेवण्यासाठी बाजरी खाणे फायदेशीर मानले जाते.
बाजरीमध्ये प्रथिने आणि फायबर सोबतच काही पोषक तत्व असतात. त्यासोबतच रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि पचनसंस्था चांगली ठेवते. कोणत्या गोष्टी तयार कराव्यात जाणून घ्या
हे चवीसाठी आणि आरोग्यासाठी चांगले असे तुलना आहे. हे बाजरी, मूग डाळ आणि भाज्यांपासून बनवले जाते. जे पोट भरलेले ठेवते आणि कमजोर पचन संस्था चांगली ठेवते.
बाजरीचा पराठा हलकी, कुरकुरीत आणि प्रथिने असतात. याला बाजरी, कांदा, हिरवी मिरची आणि अजवाइन यांसोबत बनवले जातात. वजन कमी करण्यासाठी हे खूप चांगले आहे.
बाजरीचे सूप हिवाळ्यामध्ये पिणे खूप चांगले मानले जाते. याला बनवण्यासाठी बाजरी शिजवून ती पातळ बनवून घेणे. हे कमकुवतपणा दूर करते आणि थंडी दूर करते.
बाजरीचे लाडू पौष्टिक नाश्ता आहे. हे बनवण्यासाठी बाजरीचे पीठ, गुळ, तूप आणि सुकामेवा याचा वापर करतात. लहान मुलं आणि वृद्धांसाठी हे फायदेशीर आहे.
हिवाळ्यात बाजरीची भाकरी खाणे चांगली आहे. मधुमेह, फैटी लिव्हर यांसाठी हा चांगला पर्याय आहे. हे बनवण्यासाठी बाजरीचे पीठ चांगले मळून घ्या आणि भाकरी बनवा.