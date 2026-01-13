फणसाची बिर्याणी  कशी बनवायची ते  जाणून घ्या

Life style

13 January 2026

Author:  नुपूर भगत

बासमती तांदूळ धुवून 20–30 मिनिटे भिजत ठेवा. नंतर अख्ख्या मसाल्यांसह पाण्यात 70% शिजवून बाजूला ठेवा.

तांदूळ भिजवणे

Picture Credit: Pinterest

कच्चा फणस कुकरमध्ये थोडे मीठ घालून 2–3 शिट्ट्या देऊन शिजवा. पाणी गाळून ठेवा.

फणस शिजवणे

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल/तूप गरम करून कांदे सोनेरी तळा. त्यात आलं-लसूण पेस्ट घालून परतवा, मग टोमॅटो घालून मऊ होईपर्यंत शिजवा.

 मसाला बेस 

Picture Credit: Pinterest

आंच कमी करून दही घाला आणि ढवळा. त्यात बिर्याणी मसाला, मीठ घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.

 दही-मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

शिजवलेला फणस मसाल्यात घालून 5–7 मिनिटे छान परतून घ्या, जेणेकरून मसाले मुरतील.

फणस मिसळणे

Picture Credit: Pinterest

जाड भांड्यात फणसाचा मसाला, भात, कोथिंबीर-पुदिना, केशर दूध घाला. असे 2 लेयर करा. झाकण लावून मंद आचेवर 10–12 मिनिटे दम द्या.

 लेयरिंग करणे

Picture Credit: Pinterest

दम सुटल्यावर हलक्या हाताने बिर्याणी मिक्स करा. गरमागरम फणस बिर्याणी रायता, कोशिंबीर किंवा सॅलडसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

पौष्टिकतेने भरलेले स्ट्रीट स्टाईल सोयाबीन मोमोज रेसिपी

पुढे वाचा