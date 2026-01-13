बासमती तांदूळ धुवून 20–30 मिनिटे भिजत ठेवा. नंतर अख्ख्या मसाल्यांसह पाण्यात 70% शिजवून बाजूला ठेवा.
कच्चा फणस कुकरमध्ये थोडे मीठ घालून 2–3 शिट्ट्या देऊन शिजवा. पाणी गाळून ठेवा.
कढईत तेल/तूप गरम करून कांदे सोनेरी तळा. त्यात आलं-लसूण पेस्ट घालून परतवा, मग टोमॅटो घालून मऊ होईपर्यंत शिजवा.
आंच कमी करून दही घाला आणि ढवळा. त्यात बिर्याणी मसाला, मीठ घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.
शिजवलेला फणस मसाल्यात घालून 5–7 मिनिटे छान परतून घ्या, जेणेकरून मसाले मुरतील.
जाड भांड्यात फणसाचा मसाला, भात, कोथिंबीर-पुदिना, केशर दूध घाला. असे 2 लेयर करा. झाकण लावून मंद आचेवर 10–12 मिनिटे दम द्या.
दम सुटल्यावर हलक्या हाताने बिर्याणी मिक्स करा. गरमागरम फणस बिर्याणी रायता, कोशिंबीर किंवा सॅलडसोबत सर्व्ह करा.
