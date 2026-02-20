दुधासोबत चुकूनही खाऊ नका या गोष्टी

Lifestyle

20  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

दूध हा संपूर्ण आहार मानला जातो. तो कॅल्शियम, प्रथिने आणि व्हिटॅमिन डीचा चांगला स्रोत आहे.

संपूर्ण आहार

हाडे, स्नायू आणि मेंदू मजबूत करण्यासाठी दूध पिणे अत्यंत फायदेशीर आहे.

दूध पिण्याचे फायदे

पण काही गोष्टींसोबत ते सेवन केल्याने किंवा दुधात काही गोष्टी मिसळल्याने तुमच्या समस्या वाढू शकतात

काय खाऊ नये

आंबट फळे म्हणजे संत्र, लिंबू आणि मोसंब खाल्ल्यानंतर दूध पिल्याने पोटात गॅस आणि अपचन होऊ शकते.

लिंबूवर्गीय फळे

पचनाच्या समस्या

नॅशनल फूड अँड न्यूट्रिशननुसार, आम्लयुक्त पदार्थ आणि दुधाचे मिश्रण पचनाच्या समस्या वाढवू शकते.

माशासोबत दूध पिणे हानिकारक मानले जाते. दरम्यान, यामुळे त्वचेचे आजार होतात की नाही हे स्पष्ट नाही.

दूध पिणे हानिकारक 

केळीसोबत दूध किंवा मिल्कशेक पिणे सामान्य आहे, परंतु काही लोकांमध्ये ते श्लेष्मा वाढवू शकते.

केळीसोबत दूध पिणे

काही अँटीबायोटिक्ससोबत दूध घेतल्याने त्यांची प्रभावीता कमी होऊ शकते.

अँटीबायोटिक्स

