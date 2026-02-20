दूध हा संपूर्ण आहार मानला जातो. तो कॅल्शियम, प्रथिने आणि व्हिटॅमिन डीचा चांगला स्रोत आहे.
हाडे, स्नायू आणि मेंदू मजबूत करण्यासाठी दूध पिणे अत्यंत फायदेशीर आहे.
पण काही गोष्टींसोबत ते सेवन केल्याने किंवा दुधात काही गोष्टी मिसळल्याने तुमच्या समस्या वाढू शकतात
आंबट फळे म्हणजे संत्र, लिंबू आणि मोसंब खाल्ल्यानंतर दूध पिल्याने पोटात गॅस आणि अपचन होऊ शकते.
नॅशनल फूड अँड न्यूट्रिशननुसार, आम्लयुक्त पदार्थ आणि दुधाचे मिश्रण पचनाच्या समस्या वाढवू शकते.
माशासोबत दूध पिणे हानिकारक मानले जाते. दरम्यान, यामुळे त्वचेचे आजार होतात की नाही हे स्पष्ट नाही.
केळीसोबत दूध किंवा मिल्कशेक पिणे सामान्य आहे, परंतु काही लोकांमध्ये ते श्लेष्मा वाढवू शकते.
काही अँटीबायोटिक्ससोबत दूध घेतल्याने त्यांची प्रभावीता कमी होऊ शकते.
