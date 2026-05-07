लहान मुलांना कोणत्या गोष्टी देऊ नये जाणून घ्या 

07 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

आरोग्याची काळजी

मुलांना उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्या आहेत. यावेळी त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे देखील गरजेचे आहे 

उच्च तापमान आणि वातावरणातील आर्द्रतेमुळे लहान मुलांची पचनशक्ती कमजोर होऊ शकते आणि त्यांना लवकर थकवा येऊ शकतो.

पचनशक्ती कमजोर होणे 

यावेळी चुकीच्या खाण्याच्या सवयीमुळे मुलांच्या पोटाच्या समस्या वाढू शकतात. डिहायड्रेशन आणि आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.

मुलांच्या पोटांच्या समस्या

यासाठी गरजेचे आहे की उन्हाळ्यामध्ये मुलांसाठी जेवण आणि नाश्त्यासाठी योग्य आहार निवडावा

योग्य आहार

पकोडे, समोसे आणि जंकफूड उन्हाळ्यामध्ये पचनक्रिया मजबूत होते.

तेलकट पदार्थ

जास्त थंड पेय पोट दुखणे आणि ऍसिडिटी वाढवू शकते. 

थंड पदार्थ  

कच्चे पेरू किंवा लिंबूवर्गीय फळे, जी पचायला जड असतात

कमी पिकलेले फळ

पुरेसे पाणी

उन्हाळ्यामध्ये मुलांना पुरेसे पाणी द्या, हलके आणि ताजे अन्न खायला द्या.

