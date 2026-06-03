प्रत्येक स्मार्टफोन यूजरसाठी Power Bank अतिशय महत्त्वाचे गॅझेट असते.
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स्मार्टफोन चार्ज करण्यासोबतच Power Bankचे इतर अनेक फायदे आहेत.
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तुमच्या गरजेनुसार 10,000mAh किंवा 20,000mAh क्षमता निवडा.
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Power Bank आणि फोन दोन्ही फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतात का ते पाहा.
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एकावेळी किती डिव्हाइस चार्ज करायचे आहेत, त्यानुसार USB पोर्ट्स तपासा.
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ओव्हरचार्जिंग व शॉर्ट-सर्किट संरक्षण असलेले विश्वसनीय ब्रँड निवडा.
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दररोज सोबत ठेवायचा असल्यास हलका आणि कॉम्पॅक्ट मॉडेल निवडा.
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Power Bank स्वतः किती वेगाने चार्ज होतो आणि फोन किती वेगाने चार्ज करतो हे तपासा.
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खरेदीपूर्वी वॉरंटी आणि ग्राहक सेवेची माहिती घ्या.
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फक्त कमी किंमत पाहू नका; क्षमता, सुरक्षा आणि चार्जिंग स्पीड यांचा विचार करा.
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