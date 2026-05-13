Google Down झालं तर काय कराल?

13 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

इंटरनेट तपासा

समस्या गुगलची आहे की तुमच्या इंटरनेटची हे आधी चेक करा.

Down Detector वर स्टेट्‍स पाहा

Down Detector सारख्या वेबसाइटवर Google Services Down आहेत का ते लगेच कळू शकते.

ब्राऊझर वापरुन पाहा

कधी कधी ब्राऊझर cache किंवा Extension मुळेही गुगल सर्व्हिस चालत नाही. 

Google बंद असल्यास Bing, DuckDuckGo किंवा Yahoo वापरु शकता.

Alternative सर्च इंजिन वापरा

महत्त्वाच्या Files फक्त Google Drive वर ठेवू नका. ऑफलाईन बॅकअप असणे गरजेचे आहे.

Offline Docs तयार ठेवा

तात्पुरते Outlook किंवा Proton Mail सारख्या Email Services वापरु शकता.

Gmail बंद आहे? हे करा

कधी कधी ISP Problem मुळेही Google Services चालत नाहीत.

Hotspot वापरा

महत्त्वाच्या कामासाठी Alternate Apps आणि Backup Accounts तयार ठेवा.

वर्क बॅकअप प्लॅन

मोठ्या Tech Service काही वेळासाठी Down होणे सामान्य आहे. बहुतेक वेळा सर्व्हिस लवकर सुरु होते.

पॅनिक होऊ नका

