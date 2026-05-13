समस्या गुगलची आहे की तुमच्या इंटरनेटची हे आधी चेक करा.
Down Detector सारख्या वेबसाइटवर Google Services Down आहेत का ते लगेच कळू शकते.
कधी कधी ब्राऊझर cache किंवा Extension मुळेही गुगल सर्व्हिस चालत नाही.
Google बंद असल्यास Bing, DuckDuckGo किंवा Yahoo वापरु शकता.
महत्त्वाच्या Files फक्त Google Drive वर ठेवू नका. ऑफलाईन बॅकअप असणे गरजेचे आहे.
तात्पुरते Outlook किंवा Proton Mail सारख्या Email Services वापरु शकता.
कधी कधी ISP Problem मुळेही Google Services चालत नाहीत.
महत्त्वाच्या कामासाठी Alternate Apps आणि Backup Accounts तयार ठेवा.
मोठ्या Tech Service काही वेळासाठी Down होणे सामान्य आहे. बहुतेक वेळा सर्व्हिस लवकर सुरु होते.
