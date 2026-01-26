चांगली झोप शरीर आणि मन दोघांसाठीही आवश्यक आहे. हे स्मरणशक्ती मजबूत करते, ताण कमी करते, रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते आणि दिवसभर तुम्हाला ऊर्जावान ठेवते.
दररोज एका विशिष्ट वेळी झोपण्याची आणि उठण्याची सवय लावा. यामुळे तुमचे शरीर घड्याळ नियंत्रित राहते आणि सुट्टीचा दिवस असला तरीही तुम्हाला कोणत्याही अडचणीशिवाय झोप येते.
मोबाईल, लॅपटॉप आणि टिव्हीचा निळा प्रकाश झोपेत अडथळा आणतो. झोपायच्या एक तास आधी स्क्रीनपासून दूर राहिल्याने झोप चांगली येण्यास मदत होते.
रात्रीच्या वेळी खूप जड किंवा उशिरा जेवल्याने झोपेत अडथळा येऊ शकतो. झोपण्याच्या 2 ते 3 तीन तास आधी हलके जेवण करा. त्यामुळे पचन सुधारते आणि चांगली झोप येते
संध्याकाळी चहा, कॉफी आणि कॅफिन घेतल्याने झोप उशिरा येते. चांगल्या झोपेसाठी रात्रीच्या वेळी या गोष्टी घेऊ नये
झोपेसाठी शांत प्रकाश, खोलीत शांतता आणि आरामदायी पलंग आवश्यक आहे. थंड, स्वच्छ आणि शांत वातावरण जलद आणि गाढ झोप घेण्यास मदत करते.
हलका व्यायाम करा. योगासने, ध्यानधारणा किंवा हलके स्ट्रेचिंग केल्याने नैसर्गिक आणि गाढ झोप येण्यास मदत होऊ शकते.