झोप अपुरी राहिल्यास शरीरावर होणारे गंभीर परिणाम

Life style

25  January 2026

Author:  नुपूर भगत

अपुरी झोप झाल्यास मेंदू थकलेला राहतो, त्यामुळे एकाग्रता कमी होते आणि निर्णय घेण्याची क्षमता घटते.

लक्ष केंद्रित करण्यास अडचण

Picture Credit: Pinterest

झोप कमी झाली की व्यक्ती लवकर चिडचिड करते, तणाव वाढतो आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवते.

 चिडचिडेपणा 

Picture Credit: Pinterest

पूर्ण झोप न मिळाल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते, त्यामुळे सर्दी, खोकला, ताप वारंवार होऊ शकतो.

प्रतिकारशक्ती 

Picture Credit: Pinterest

सतत अपुरी झोप घेतल्यास उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो.

 हृदयावर परिणाम

Picture Credit: Pinterest

झोप कमी झाल्याने भूक नियंत्रित करणारे हार्मोन्स बिघडतात, त्यामुळे जास्त खाण्याची सवय लागते.

वजन वाढण्याची शक्यता

Picture Credit: Pinterest

मेंदूला विश्रांती न मिळाल्याने आठवण ठेवण्याची आणि शिकण्याची क्षमता कमी होते.

स्मरणशक्ती कमजोर होते

Picture Credit: Pinterest

अपुरी झोप झाल्यास दिवसभर आळस, थकवा आणि कामात उत्साह नसल्यासारखे वाटते.

थकवा-ऊर्जा कमी होते

Picture Credit: Pinterest

बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ;  परफेक्ट आलू टिक्की कशी बनवायची? 

पुढे वाचा