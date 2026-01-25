अपुरी झोप झाल्यास मेंदू थकलेला राहतो, त्यामुळे एकाग्रता कमी होते आणि निर्णय घेण्याची क्षमता घटते.
झोप कमी झाली की व्यक्ती लवकर चिडचिड करते, तणाव वाढतो आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवते.
पूर्ण झोप न मिळाल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते, त्यामुळे सर्दी, खोकला, ताप वारंवार होऊ शकतो.
सतत अपुरी झोप घेतल्यास उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो.
झोप कमी झाल्याने भूक नियंत्रित करणारे हार्मोन्स बिघडतात, त्यामुळे जास्त खाण्याची सवय लागते.
मेंदूला विश्रांती न मिळाल्याने आठवण ठेवण्याची आणि शिकण्याची क्षमता कमी होते.
अपुरी झोप झाल्यास दिवसभर आळस, थकवा आणि कामात उत्साह नसल्यासारखे वाटते.
