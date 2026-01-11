हिवाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. यामुळे सर्दी खोकला संसर्ग यांसारखे आजार उद्भवतात. यावेळी काही गोष्टी खाणे फायदेशीर आहे.
आवळ्यांमध्ये विटामिन सी असते. जे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते. आवळा खाल्ल्याने सर्दी खोकला आणि वारंवार होणारे संसर्ग दूर होतात.
आले शरीर गरम ठेवते आणि घसाच्या समस्या दूर होतात. हिवाळ्यात चहा आणि भाजीमध्ये आले वापरल्याने आजारपणाचा धोका कमी होतो.
लसूणमध्ये एंटीबैक्टेरियल गुणधर्म असतात जे आजारपणाशी लढण्यासाठी मदत करतात. हिवाळ्यामध्ये मर्यादित प्रमाणात लसूण खाल्ल्याने ते आरोग्यासाठी फायदेशीर असते
हळद सूज कमी करणे आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते. हिवाळ्यात दूध किंवा भाज्यांमध्ये हळदीचा समावेश केल्याने त्याचा फायदा होतो.
संत्र, मोसंबी यांसारख्या आंबट फळांमध्ये विटॅमिन सी असते. हिवाळ्यात याचे सेवन केल्याने रोगप्रतिकार शक्ती चांगली राहते.
भाज्यांचे गरम सूप शरीर गरम ठेवते आणि प्रथिने देते. हिवाळ्यात सूप पिल्याने कमजोरी दूर होते आणि आजारपणापासून आराम मिळतो.