कोलेस्ट्रॉलचे नाव घेताच लोक अनेकदा घाबरतात, पण चांगले कोलेस्ट्रॉल आपल्या शरीरासाठी चांगले असते.
ते शरीराच्या धमन्यांमध्ये जमा झालेली अतिरिक्त चरबी शोषून घेते आणि ती यकृताकडे घेऊन जाते जिथून ती शरीरातून बाहेर टाकली जाते.
यामध्ये मोनोअनसैचुरेटेड फैटी अॅसिड हृदयासाठी खूप फायदेशीर आहे. हे केवळ एचडीएल वाढवत नाही तर जळजळ कमी करते.
शाकाहारी लोकांसाठी सॅल्मन आणि मॅकरेलसारखे मासे आणि जवस आणि अक्रोड हे ओमेगा ३ चे उत्कृष्ट स्रोत आहेत. हे चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढवते.
सफरचंद, बीन्स आणि मसूरमध्ये विरघळणारे फायबर असते. हे एचडीएल आणि एलडीएलचे संतुलन सुधारते, पचनसंस्थेमध्ये कोलेस्ट्रॉलचे शोषण कमी करते.
त्यात निरोगी चरबी आणि फायबरचे एक अद्वितीय मिश्रण आहे, जे थेट चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढविण्यास मदत करते.
कोलेस्ट्रॉल वाढणवण्यासाठी या गोष्टींचे व्यवस्थित प्रमाणात सेवन करावे अन्यथा समस्या जाणवू शकतात.
