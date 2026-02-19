कोलेस्ट्रॉल वाढण्यासाठी या गोष्टींचे करा सेवन

Lifestyle

19  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

कोलेस्ट्रॉलचे नाव घेताच लोक अनेकदा घाबरतात, पण चांगले कोलेस्ट्रॉल आपल्या शरीरासाठी चांगले असते.

कोलेस्ट्रॉल 

Picture Credit: Pinterest

ते शरीराच्या धमन्यांमध्ये जमा झालेली अतिरिक्त चरबी शोषून घेते आणि ती यकृताकडे घेऊन जाते जिथून ती शरीरातून बाहेर टाकली जाते.

अतिरिक्त चरबी

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये मोनोअनसैचुरेटेड फैटी अॅसिड हृदयासाठी खूप फायदेशीर आहे. हे केवळ एचडीएल वाढवत नाही तर जळजळ कमी करते.

ऑलिव्ह तेल

Picture Credit: Pinterest

शाकाहारी लोकांसाठी सॅल्मन आणि मॅकरेलसारखे मासे आणि जवस आणि अक्रोड हे ओमेगा ३ चे उत्कृष्ट स्रोत आहेत. हे चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढवते.

चरबीयुक्त मासे आणि ओमेगा ३

Picture Credit: Pinterest

फायबरयुक्त फळे आणि भाज्या

सफरचंद, बीन्स आणि मसूरमध्ये विरघळणारे फायबर असते. हे एचडीएल आणि एलडीएलचे संतुलन सुधारते, पचनसंस्थेमध्ये कोलेस्ट्रॉलचे शोषण कमी करते.

Picture Credit: Pinterest

त्यात निरोगी चरबी आणि फायबरचे एक अद्वितीय मिश्रण आहे, जे थेट चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढविण्यास मदत करते.

एवोकाडो 

Picture Credit: Pinterest

कोलेस्ट्रॉल वाढणवण्यासाठी या गोष्टींचे व्यवस्थित प्रमाणात सेवन करावे अन्यथा समस्या जाणवू शकतात.

मर्यादित प्रमाण

Picture Credit: Pinterest

कुरकुरीत, मसालेदार आणि प्रोटीनयुक्त Soya 65 बनवा

पुढे वाचा