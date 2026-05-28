या गोष्टी खाल्ल्याने केस गळती थांबेल

28 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

केस गळण्याची समस्या

बदलती जीवनशैली, तणाव, चुकीचे खाणेपिणे, प्रदूषण आणि शरीरामध्ये पोषण तत्वांची कमी असल्याने केस कमकुवत होणे आणि गळण्याची समस्या वाढते

लोक अनेकदा महागडे उपचार आणि उत्पादने वापरतात, पण नैसर्गिक आणि योग्य आहारानेही केसांचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते.

योग्य आहार

आवळ्यामध्ये विटॅमीन सी भरपूर प्रमाणात असते. हे केसांची मुळे मजबूत करते आणि केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते.

आवळा

पालकामध्ये भरपूर प्रमाणात आयरन असते त्यामुळे केस गळणे रोखण्यास मदत करतो.

पालक

अंड्यांमध्ये असलेले प्रथिने आणि बायोटिन केसांना मजबूत करतात.

अंड

बदाम, अक्रोड आणि काजू यामध्ये ओमेगा 3 फॅटी अॅसिड असते. जे केसांना पोषण देते

सुकामेवा

दह्यामध्ये प्रथिने आणि प्रोबायोटिक्स आहेत जे टाळू निरोगी ठेवतात, त्यामुळे केस गळणे थांबते.

दही

जवस आणि चिया बिया केसांच्या वाढीस मदत करतात.

बिया

