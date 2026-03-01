आजकाल स्त्री असो पुरुष सर्वांनाच केसांच्या समस्या असतात. यामध्येही जास्त लोकांना कोंडा, केस गळणे आणि केस न चमकणे यांसारख्या समस्या असतात
केस निरोगी ठेवण्यासाठी केस चांगली राहण्यासाठी चांगले पोषण गरजेचे आहे. त्यामुळे खाणे पिण्याच्या सवयीकडे लक्ष द्यावे. कोणत्या गोष्टी वापराव्यात जाणून घ्या
केसांसाठी आवळा हे फळ फायदेशीर आहे. याची पावडर लावल्यास कोंडा कमी होतो आणि केस काळे चमकदार बनतात. याव्यतिरिक्त आवळा खाल्ल्याने केस मजबूत होतात आणि त्वचा चमकदार बनते.
कडुलिंब एंटीबैक्टेरियल गुणधर्मांनी भरपूर असते. यासाठी त्वचेसोबत आरोग्य आणि केसांसाठी फायदेशीर आहे. तुम्ही कडूलिंबाचा रस लावू शकता किंवा याच्या पावडरमध्ये दही मिक्स करून लावा त्यामुळे कोंडा कमी होईल.
कढीपत्त्यामध्येही अनेक गुणधर्म असतात. तुम्ही ते दररोज रिकाम्या पोटी चावू शकता आणि केसांना लावू शकता. यामुळे केस मजबूत होतात आणि केस गळण्याची समस्याही कमी होते.
कोरफड देखील एक त्वचेसाठी तसेच केसांसाठी फायदेशीर असलेले नैसर्गिक घटक आहेत. ते तुमच्या केसांना आर्द्रता देते, ज्यामुळे ते चमकदार आणि मऊ होतात.
जर तुम्हाला तुमचे केस निरोगी करायचे असतील आणि आतून पोषण हवे असेल तर तुम्ही तुमच्या आहारात कट्टूच्या बियांचा समावेश करावा. हे चांगले चरबी, प्रथिने, जस्त इत्यादींसह अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे.
