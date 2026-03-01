केसांना निरोगी ठेवण्यासाठी कोणत्या गोष्टींचा करावा वापर

Author:  प्राजक्ता प्रधान

आजकाल स्त्री असो पुरुष सर्वांनाच केसांच्या समस्या असतात. यामध्येही जास्त लोकांना कोंडा, केस गळणे आणि केस न चमकणे यांसारख्या समस्या असतात

केसांची समस्या

Picture Credit: Pinterest

केस निरोगी ठेवण्यासाठी केस चांगली राहण्यासाठी चांगले पोषण गरजेचे आहे. त्यामुळे खाणे पिण्याच्या सवयीकडे लक्ष द्यावे. कोणत्या गोष्टी वापराव्यात जाणून घ्या 

केसांसाठी टिप्स

Picture Credit: Pinterest

केसांसाठी आवळा हे फळ फायदेशीर आहे. याची पावडर लावल्यास कोंडा कमी होतो आणि केस काळे चमकदार बनतात. याव्यतिरिक्त आवळा खाल्ल्याने केस मजबूत होतात आणि त्वचा चमकदार बनते.

आवळा फायदेशीर

Picture Credit: Pinterest

कडुलिंब एंटीबैक्टेरियल गुणधर्मांनी भरपूर असते. यासाठी त्वचेसोबत आरोग्य आणि केसांसाठी फायदेशीर आहे. तुम्ही कडूलिंबाचा रस लावू शकता किंवा याच्या पावडरमध्ये दही मिक्स करून लावा त्यामुळे कोंडा कमी होईल.

कडुलिंबामुळे दूर होईल कोंडा

Picture Credit: Pinterest

कढीपत्ता आहे फायदेशीर

कढीपत्त्यामध्येही अनेक गुणधर्म असतात. तुम्ही ते दररोज रिकाम्या पोटी चावू शकता आणि केसांना लावू शकता. यामुळे केस मजबूत होतात आणि केस गळण्याची समस्याही कमी होते.

Picture Credit: Pinterest

कोरफड देखील एक त्वचेसाठी तसेच केसांसाठी फायदेशीर असलेले नैसर्गिक घटक आहेत. ते तुमच्या केसांना आर्द्रता देते, ज्यामुळे ते चमकदार आणि मऊ होतात.

कोरफडीचा वापर करा

Picture Credit: Pinterest

जर तुम्हाला तुमचे केस निरोगी करायचे असतील आणि आतून पोषण हवे असेल तर तुम्ही तुमच्या आहारात कट्टूच्या बियांचा समावेश करावा. हे चांगले चरबी, प्रथिने, जस्त इत्यादींसह अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे.

कट्टूच्या बिया

Picture Credit: Pinterest

