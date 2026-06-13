आपत्कालीन परिस्थितीत छोटी-मोठी दुरुस्ती करण्यासाठी बाईकमध्ये एक बेसिक टूल किट दिलेले असते.
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स्पार्क प्लग काढणे किंवा बसवण्यासाठी हे विशेष साधन दिले जाते.
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हेडलाइट कव्हर, नंबर प्लेट किंवा इतर छोटे स्क्रू घट्ट-सैल करण्यासाठी उपयोगी पडते.
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नट-बोल्ट सैल किंवा घट्ट करण्यासाठी वेगवेगळ्या आकारांचे स्पॅनर दिलेले असतात.
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फेअरिंग, मिरर किंवा इतर भागांवरील हेक्स बोल्ट उघडण्यासाठी याचा वापर होतो.
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छोटे भाग पकडणे, वायर सरळ करणे किंवा स्पार्क प्लगपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे साधन उपयुक्त ठरते.
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प्रत्येक बाईकमध्ये Tool Kit मधील साधने थोडी वेगळी असू शकतात,
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