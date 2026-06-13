Tool Kit मध्ये कोणती साधने असतात?

Automobile

13 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Seatखालील Tool Kit कशासाठी असते?

आपत्कालीन परिस्थितीत छोटी-मोठी दुरुस्ती करण्यासाठी बाईकमध्ये एक बेसिक टूल किट दिलेले असते.

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Spark Plug Wrench

स्पार्क प्लग काढणे किंवा बसवण्यासाठी हे विशेष साधन दिले जाते.

Picture Credit: Pinterest

Screwdriver

हेडलाइट कव्हर, नंबर प्लेट किंवा इतर छोटे स्क्रू घट्ट-सैल करण्यासाठी उपयोगी पडते.

Picture Credit: Pinterest

नट-बोल्ट सैल किंवा घट्ट करण्यासाठी वेगवेगळ्या आकारांचे स्पॅनर दिलेले असतात.

Open-End Spanner

Picture Credit: Pinterest

फेअरिंग, मिरर किंवा इतर भागांवरील हेक्स बोल्ट उघडण्यासाठी याचा वापर होतो.

Allen Key (काही मॉडेल्समध्ये)

Picture Credit: Pinterest

छोटे भाग पकडणे, वायर सरळ करणे किंवा स्पार्क प्लगपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे साधन उपयुक्त ठरते.

Pliers किंवा Extension Rod 

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प्रत्येक बाईकमध्ये Tool Kit मधील साधने थोडी वेगळी असू शकतात,

Tool Kit

Picture Credit: Pinterest

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