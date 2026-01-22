हिवाळ्यात कोणते जीवनसत्त्व आहे उपयुक्त

22 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

हिवाळ्यात ऊन कमी आणि थंडी जास्त असते. अशावेळी रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. यासाठी योग्य जीवनसत्व घेणे गरजेचे आहे.

फायदेशीर जीवनसत्त्वे

विटामिन डी हाड मजबूत ठेवतात आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात. यासाठी काही वेळ उन्हात फिरा आणि अंडी, दूध आणि मशरूम खा.

विटामिन डी

विटामिन सी

विटामिन सी हिवाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवते. संत्र, लिंबू, पेरू आणि हिरव्या भाज्या रोज खाव्यात. हे सर्दी खोकल्यापासून दूर ठेवतात

विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 शरीरामध्ये ऊर्जा टिकवून ठेवते. अंड, पनीर आणि दूध चांगले असते. त्यामुळे अशक्तपणाही कमी होतो

विटामिन ए

विटामिन ए डोळे आणि त्वचेसाठी फायदेशीर आहे. गाजर, पपई, पालक आणि बटाटा रोज खा. यामुळे त्वचा चांगली राहते.

विटामिन ई

विटामिन ई मुळे त्वचा मॉइश्चरायझेशन ठेवते आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते. काजू, बिया आणि हिरव्या पालेभाज्या हे चांगले स्रोत आहेत.

विटामिन के

विटामिन के हाड आणि रक्त जमवण्यासाठी फायदेशीर आहे. हिरवी पालेभाजी, ब्रोकली आणि कैप्सिकम खा.

