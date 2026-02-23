सफरचंदमध्ये कोणते विटामिन असतात, जाणून घ्या

23  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

रोज सफरचंद खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक पोषक तत्व मिळतात. हे रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतात. पचन चांगले होते आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे. कोणते विटामिन असतात जाणून घ्या 

सफरचंदाचे फायदे

Picture Credit: Pinterest

सफरचंदामध्ये विटामिन सी असते. जे शरीराची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत करते. हे त्वचेला होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवते.

विटामिन सी 

Picture Credit: Pinterest

सफरचंदामध्ये थोड्या प्रमाणात विटामिन ए असते. हे डोळ्यांसाठी आणि त्वचा चांगली ठेवण्यासाठी मदत करते. नियमित सेवन केल्याने चांगले पोषण मिळते.

विटामिन ए 

Picture Credit: Pinterest

सफरचंदामध्ये विटामिन के देखील असते. जो हाड मजबूत ठेवण्यास मदत करतो. हे रक्त वाढीसाठी देखील मदत करते.

विटामिन के 

Picture Credit: Pinterest

विटामिन बी 6 आणि इतर बी विटामिन 

सफरचंदामध्ये विटामिन बी 6, थायमिन आणि राइबोफ्लेविन सारखे तत्व कमी प्रमाणात असतात. हे शरीरातील मेटाबॉलिज्म चांगले ठेवणे आणि ऊर्जा वाढवण्यासाठी मदत करतात.

Picture Credit: Pinterest

सफरचंदामध्ये थोड्या प्रमाणात विटामिन ई आणि एंटीऑक्सीडेंट असते. हे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी मदत करते

विटामिन ई 

Picture Credit: Pinterest

सफरचंद रोज सकाळी किंवा दिवसभरात नाश्त्याच्या स्वरूपात खावे. याच्या सालीसकट खाणे फायदेशीर आहे.

कसे करावे सेवन

Picture Credit: Pinterest

