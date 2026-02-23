रोज सफरचंद खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक पोषक तत्व मिळतात. हे रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतात. पचन चांगले होते आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे. कोणते विटामिन असतात जाणून घ्या
Picture Credit: Pinterest
सफरचंदामध्ये विटामिन सी असते. जे शरीराची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत करते. हे त्वचेला होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवते.
Picture Credit: Pinterest
सफरचंदामध्ये थोड्या प्रमाणात विटामिन ए असते. हे डोळ्यांसाठी आणि त्वचा चांगली ठेवण्यासाठी मदत करते. नियमित सेवन केल्याने चांगले पोषण मिळते.
Picture Credit: Pinterest
सफरचंदामध्ये विटामिन के देखील असते. जो हाड मजबूत ठेवण्यास मदत करतो. हे रक्त वाढीसाठी देखील मदत करते.
Picture Credit: Pinterest
सफरचंदामध्ये विटामिन बी 6, थायमिन आणि राइबोफ्लेविन सारखे तत्व कमी प्रमाणात असतात. हे शरीरातील मेटाबॉलिज्म चांगले ठेवणे आणि ऊर्जा वाढवण्यासाठी मदत करतात.
Picture Credit: Pinterest
सफरचंदामध्ये थोड्या प्रमाणात विटामिन ई आणि एंटीऑक्सीडेंट असते. हे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी मदत करते
Picture Credit: Pinterest
सफरचंद रोज सकाळी किंवा दिवसभरात नाश्त्याच्या स्वरूपात खावे. याच्या सालीसकट खाणे फायदेशीर आहे.
Picture Credit: Pinterest