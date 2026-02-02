Google वर सर्वात आधी काय सर्वच झालं होतं?

Tech

2 February 2026

Author:  स्वराली शहा

गूगल हा मानवाच्या आयुष्यातील   महत्वाचा भाग बनला आहे. आज घर बसल्या जगभरातील माहिती याच्या मदतीने  शोधता येते.

Google

Picture Credit: iStock

 पण आजही एक प्रश्न अनुत्तरित आहे गुगलवर पहिल्यांदा काय सर्च करण्यात आलं होतं?

प्रश्न

गुगलची स्थापना लॅरी पेज आणि सर्गेई ब्रिन यांनी 1998 मध्ये केली होती. 

गुगलची स्थापना

 अधिकृत माहितीनुसार, गुगलवर स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसर Gerhard Casper यांचे नाव  सर्च झाले होते

काय सर्च झालं?

अहवालानुसार, याचा उद्देश गुगलच्या सिस्टमची तपासणी करणे आणि जलद आणि योग्य माहिती मिळते का? हे तपासणे होता

सर्च टेस्टिंग

आज गुगलवर आपल्याला बातम्या, व्हिडिओ, छायाचित्रे, यांसारख्या अनेक प्रकारच्या गोष्टी सर्च करत येतात

सर्चिंग

