व्हॉट्सअ‍ॅपमुळे कसं फुल्ल होतं स्मार्टफोन स्टोरेज?

29 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ऑटो डाऊनलोड

व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये ऑटो डाऊनलोड पर्याय ऑन असेल तर फोटो, व्हिडीओ आणि इतर मिडीया फोनमध्ये आपोआप सेव्ह होतात. 

अनावश्यक मीडिया

व्हॉट्सअ‍ॅपमधील अनावश्यक मीडियामुळे स्मार्टफोनचे स्टोरेज वेगाने भरते. 

स्मार्टफोनचे स्टोरेज

ग्रुप्समधील शेकडो फोटो आणि व्हिडीओ स्मार्टफोनचे स्टोरेज फुल्ल करतात. 

फॉर्वर्डेड मिम्स, ईमेज आणि स्क्रीनशॉट्स कितीतरी महिने फोनच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह राहतात.

फोन गॅलरी

जुन्या चॅट्समधील फोटो, व्हिडीओ आणि व्हॉईस नोट्समुळे देखील स्मार्टफोनचे स्टोरेज वेगाने भरते. 

जुने चॅट्स

व्हॉट्सअ‍ॅपमधील एचडी क्वालिटी फोटो देखील जास्त स्टोरेज व्यापतात. 

एचडी क्वालिटी फोटो

नेहमी व्हॉट्सअ‍ॅपमधील ऑटो डाऊनलोड पर्याय बंद करा.

लक्षात ठेवा

केवळ महत्त्वाचे फोटो, व्हिडीओ फाईल्सच फोनमध्ये सेव्ह करा. 

नियम बनवा 

