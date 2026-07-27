कधी आहे गुरुपौर्णिमा आणि तिचे महत्त्व

Lifestyle

27 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

गुरुपौर्णिमा 2026

आषाढ महिन्यात पौर्णिमेला गुरूला गुरुदक्षिणा देत गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाते. गुरुपौर्णिमेचा सण भारतासोबतच नेपाळ, भूतान मध्येही मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.

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गुरुपौर्णिमा बुधवार, २९ जुलै रोजी साजरी केली जाणार आहे. गुरू म्हणजे ईश्वर, गुरू म्हणजे परमेश्वर.

कधी आहे गुरुपौर्णिमा

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गुरुकुल पद्धत

भारतात पार पूर्वीपासून गुरुकुलाची पद्धत चालत आलेली आहे. भारतामध्ये गुरुला ईश्वराचे स्थान दिले जाते.

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ज्यांच्याकडून आपल्याला ज्ञान मिळते त्या सगळ्यांचा या दिवशी सन्मान करण्याचा दिवस असतो. सर्वांत पहिला गुरू आपली आई, दुसरे ईश्वर, तिसरे पुस्तक, तत्व, ज्ञान याचा सन्मान केला जातो.

सन्मान करण्याचा दिवस 

Picture Credit: Pinterest

जीवनातील अंधार दूर करून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे नेणाऱ्या गुरूंप्रती आदर व्यक्त करणे हा यामागचा खरा उद्देश असतो.

आदर व्यक्त करणे

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महर्षी व्यास

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भारतीय संस्कृतीमध्ये महर्षी व्यास यांना पहिले गुरू आणि जगद्गुरू मानले जाते. कारण त्यांनी मानवाला वेद, पुराण, अध्यात्माचे ज्ञान दिले. महाभारत ग्रंथांची रचना केली.

गौतम बुद्ध

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बोध प्राप्त झाल्यानंतर बुद्धांनी सारनाथ येथे याच दिवशी आपल्या शिष्यांना प्रवचन दिले त्यामुळे बौद्ध धर्मामध्ये हा दिवस विशेष मानला जातो.

कृतज्ञता व्यक्त करणे

Picture Credit: Pinterest

गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी शाळा आणि महाविद्यालयामधील मुले आपल्या शिक्षकांप्रती विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतात. 

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