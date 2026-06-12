ब्रेक दाबल्यावर कर्कश किंवा घासल्यासारखा आवाज येत असेल, तर ब्रेक पॅड्स झिजले असण्याची शक्यता आहे.
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पूर्वीपेक्षा बाईक थांबण्यासाठी जास्त अंतर लागत असेल, तर पॅड्स तपासून घ्या.
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ब्रेक पॅड्सची जाडी खूप कमी दिसत असल्यास ते बदलण्याची वेळ आली आहे.
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ब्रेक लावताना हँडल किंवा बाईकमध्ये कंपने जाणवत असतील, तर पॅड्स किंवा डिस्कमध्ये समस्या असू शकते.
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झिजलेल्या पॅड्समुळे ब्रेक डिस्क खराब होऊ शकते. त्यामुळे वेळेवर बदल करणे महत्त्वाचे आहे.
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सामान्यतः ब्रेक पॅड्स 15,000 ते 30,000 किमीपर्यंत टिकू शकतात. मात्र वापरण्याच्या पद्धतीनुसार हा कालावधी बदलू शकतो.
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प्रत्येक सर्व्हिसवेळी ब्रेक पॅड्सची स्थिती तपासल्यास मोठा खर्च टाळता येतो.
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ब्रेक पॅड्स हे सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. आवाज, कमी ब्रेकिंग किंवा झिजलेली जाडी दिसल्यास त्वरित बदलण्याचा विचार करा.
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