गाडीचे मायलेज, परफॉर्मन्स बाईकच्या टायर्सवर अवलंबून असते.
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गाडीच्या टायर्सची वेळोवेळी तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
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एकसारखे टायर्स पंक्चर झाल्यामुळे ट्यूबलेस टायर्स खराब होऊ शकतात.
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खराब टायर्समुळे बाईकच्या अपघाताचा धोका वाढण्याची शक्यता असते.
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विशिष्ठ किलोमीटर झाल्यावर किंवा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा टायर्स बदलले पाहिजेत.
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आता Mileage नाही, तर Safety पाहून Cars खरेदी होतायत