आज आपण बाईकचे टायर कधी बदलले पाहिजेत जाणून घेऊयात. 

Automobile

04 June 2026

Author:  - तेजस भागवत

टायर 

गाडीचे मायलेज, परफॉर्मन्स बाईकच्या टायर्सवर अवलंबून असते. 

Picture Credit: Pinterest

तपासणी 

गाडीच्या टायर्सची वेळोवेळी तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

Picture Credit: Pinterest

एकसारखे टायर्स पंक्चर झाल्यामुळे ट्यूबलेस टायर्स खराब होऊ शकतात. 

ट्यूबलेस  

Picture Credit: Pinterest

खराब टायर्समुळे बाईकच्या अपघाताचा  धोका वाढण्याची शक्यता असते. 

धोका 

Picture Credit: Pinterest

विशिष्ठ किलोमीटर झाल्यावर किंवा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा टायर्स बदलले पाहिजेत. 

कधी बदलावे? 

\Picture Credit: Pinterest

आता Mileage नाही, तर Safety पाहून Cars खरेदी होतायत

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