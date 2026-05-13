फॉग लाईट्स कमी Visibility मध्ये रस्ता स्पष्ट दिसण्यासाठी मदत करतात.
दाट धुके, जोरदार पाऊस, धुळीचे वातावरण आणि कमी Visibility असलेला हायवे.
रस्ता स्पष्ट दिसत असेल तर फॉग लाईट्स चालू ठेवू नयेत.
हाय बीममुळे धुक्यात प्रकाश परत डोळ्यांवर येतो आणि Visibility आणखी कमी होते.
या लाईट्स खाली बसवलेल्या असतात, त्यामुळे प्रकाश थेट रस्त्यावर पडतो.
कमी Visibility मध्ये वापरावी. जेणेकरुन मागच्या वाहनाला तुमची कार दिसेल.
समोरच्या चालकाला Glare होतो. अपघात होण्याचा धोका.
LED Fog Lamps कमी वीज वापरतात आणि अधिक Brightness देतात.
