Highway वर Driving करताना फॉग लाईट कधी वापरावी?

13 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

फॉग लाईट म्हणजे काय?

फॉग लाईट्स कमी Visibility मध्ये रस्ता स्पष्ट दिसण्यासाठी मदत करतात. 

कधी वापरावी?

दाट धुके, जोरदार पाऊस, धुळीचे वातावरण आणि कमी Visibility असलेला हायवे.

कधी वापरु नये

रस्ता स्पष्ट दिसत असेल तर फॉग लाईट्स चालू ठेवू नयेत.

हाय बीममुळे धुक्यात प्रकाश परत डोळ्यांवर येतो आणि Visibility आणखी कमी होते.

हाय बीम वापरु नका

या लाईट्स खाली बसवलेल्या असतात, त्यामुळे प्रकाश थेट रस्त्यावर पडतो.

फॉग लाईट खाली का असतात?

कमी Visibility मध्ये वापरावी. जेणेकरुन मागच्या वाहनाला तुमची कार दिसेल.

मागील फॉग लॅम्प

समोरच्या चालकाला Glare होतो. अपघात होण्याचा धोका.

चुकीच्या वापराचे नुकसान

LED Fog Lamps कमी वीज वापरतात आणि अधिक Brightness देतात.

LED Fog Lights बेस्ट?

