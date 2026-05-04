जगात जास्त बाईक्स कुठे? भारत कितव्या नंबरवर!

Automobile

04 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

जगात बाईकचा बादशाह कोण? तुम्हालाही जाणून घ्यायचे आहे ना?

जगात असंख्य बाईक्स आहेत. पण, भारत कितव्या नंबरवर आहे? चला जाणून घेऊया.

भारत हा जगातील सर्वाधिक मोटरसायकल असलेला देश बनला आहे.

जागतिक आकडेवारीनुसार, भारतात २१.१ कोटींहून अधिक दुचाकी आहेत. ज्यामुळे हा देश दुचाकींसाठी अग्रस्थानी आहे. 

विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये दुचाकी वाहने गतिशीलतेचा कणा बनून वाहतूक, व्यापार आणि दैनंदिन जीवनाला आकार देत आहेत.

या जागतिक यादीमध्ये आशियाई देशांचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येते. 

इंडोनेशिया ११.२ कोटी मोटरसायकलसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर चीनमध्ये ८.५ कोटी आणि व्हिएतनाममध्ये ५.८ कोटी दुचाकी आहेत.

पाकिस्तान (२५ दशलक्ष) हा देखील दक्षिण आशियातील सर्वाधिक बाईक वापरणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. 

थायलंड २१.६ दशलक्ष, मेलशिया १४.९ दशलक्ष आणि सौदी अरेबिया १४.२ दशलक्ष यांचा क्रमांक लागतो. 

तैवान १४ दशलक्ष, ब्राझील १२.९ दशलक्ष, इराण ११.७ दशलक्ष आणि जपान १०.४ दशलक्ष यांचाही समावेश आहे.

कमी खर्च, चांगले मायलेज आणि गर्दीच्या शहरांमध्ये सहज प्रवास करता येत असल्यामुळे आशिया आणि इतर विकसनशील देशांमध्ये दुचाकी हे वाहतुकीचे लोकप्रिय साधन आहे.

याच कारणामुळे या देशांमध्ये मोटरसायकलची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. 

