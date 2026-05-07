नवीन रायडर्समध्ये उत्साह जास्त असतो. पण, अनुभव कमी असल्यामुळे काही चुका वारंवार दिसून येतात. कोणत्या चुका केल्या जातात. चला जाणून घेऊया.
अनेक नवखे रायडर्स सुरुवातीलाच पॉवरफुल बाईक घेतात. त्यामुळे हेवी हँडल वेट जमत नाही. कंट्रोल करणे कठिण जाते आणि अपघात होतात. सुरुवातीला १००cc-150cc बाईक अधिक योग्य मानली जाते.
जवळच जायचं आहे म्हणून हेल्मेट किंवा गिअर न वापरणे मोठी चूक आहे.
काही दिवस राईड केल्यानंतर अनेकजण जास्त स्पीडने गाडी चालवून अधिक उत्साह दाखवतात. ही सर्वात कॉमन अशी चूक आहे.
अनेक जण फक्त rear brake वापरतात. पॅनिकमध्ये Front brake जोरात दाबतात. यामुळे bike skid होऊ शकते.
कमी प्रेशरमुळे इंजिनला जास्त मेहनत करावी लागते. त्यामुळे पेट्रोल जास्त लागते.
इंडियामध्ये ट्रॅफिकला आपल्या सोयीनुसार गृहित धरले जाते.
प्रत्यक्ष गाडी चालवता आली पाहिजे. काहीजण सोशल मीडियावर पाहून गाडी चालवण्याचा प्रयत्न करतात.
