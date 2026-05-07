तुम्ही नवीन रायडर्स आहात? जाणून घ्या चूक कुठे होते?

07 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

 चुका वारंवार दिसून येतात

नवीन रायडर्समध्ये उत्साह जास्त असतो. पण, अनुभव कमी असल्यामुळे काही चुका वारंवार दिसून येतात. कोणत्या चुका केल्या जातात. चला जाणून घेऊया.

जास्त cc ची बाईक घेणे

अनेक नवखे रायडर्स सुरुवातीलाच पॉवरफुल बाईक घेतात. त्यामुळे हेवी हँडल वेट जमत नाही. कंट्रोल करणे कठिण जाते आणि अपघात होतात. सुरुवातीला १००cc-150cc बाईक अधिक योग्य मानली जाते.

सेफ्टीला दुर्लक्षित करणे

जवळच जायचं आहे म्हणून हेल्मेट किंवा गिअर न वापरणे मोठी चूक आहे.

काही दिवस राईड केल्यानंतर अनेकजण जास्त स्पीडने गाडी चालवून अधिक उत्साह दाखवतात. ही सर्वात कॉमन अशी चूक आहे.

अधिक उत्साह दाखवणे

अनेक जण फक्त rear brake वापरतात. पॅनिकमध्ये Front brake जोरात दाबतात. यामुळे bike skid होऊ शकते.

Braking चुकीची करणे

कमी प्रेशरमुळे इंजिनला जास्त मेहनत करावी लागते. त्यामुळे पेट्रोल जास्त लागते.

Test राईड करत नाही

इंडियामध्ये ट्रॅफिकला आपल्या सोयीनुसार गृहित धरले जाते.

Underestimate करणे

प्रत्यक्ष गाडी चालवता आली पाहिजे. काहीजण सोशल मीडियावर पाहून गाडी चालवण्याचा प्रयत्न करतात.

सोशल मिडियावरुन शिकणे

