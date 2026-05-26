घराच्या कोणत्या कोपऱ्यात ठेवावा WiFi Router?  जाणून घ्या बेस्ट लोकेशन – 

Science Technology

26 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

अविभाज्य भाग

आजकाल वाय-फाय तुमच्या घराचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. प्रत्येकाच्या घरी वायफाय लावले जाते.

Picture Credit: Pinterest

वायफाय सिग्नल

अनेकदा असे दिसून येते की लोक वायफाय सिग्नल आणि कमी गतीच्या समस्येबद्दल तक्रार करतात.

Picture Credit: Pinterest

चुकीची जागा

याचे मुख्य कारण राउटरची चुकीची जागा.

Picture Credit: Pinterest

अशा परिस्थितीत, राउटर नेहमी घराच्या मध्यभागी ठेवावा जेणेकरुन सर्व खोल्यांमध्ये समान सिग्नल मिळेल.

५ ते ७ फूट उंचीवर ठेवला

Picture Credit: Pinterest

याव्यतिरिक्त राउटर जमिनीपासून किमान ५ ते ७ फूट उंचीवर ठेवला पाहिजे. कारण सिग्नल खालच्या दिशेने अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवास करतात.

सिग्नल खालच्या दिशेने अधिक चांगला

Picture Credit: Pinterest

तसेच हे लक्षात ठेवा की राउटर काँक्रीट किंवा जाड भिंतींपासून दूर ठेवावा. 

हे लक्षात ठेवा

\Picture Credit: Pinterest

कारण वाय-फाय सिग्नल भिंतीमधून जाताना कमकुवत होतात.

वाय-फाय सिग्नल

Picture Credit: Pinterest

तसेच कॅशे साफ करण्यासाठी आणि वेग सुधारण्यासाठी महिन्यातून किमान एकदा किंवा दोनदा तुमचा राउटर रिस्टार्ट करा.

राउटर रिस्टार्ट करा

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा