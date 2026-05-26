आजकाल वाय-फाय तुमच्या घराचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. प्रत्येकाच्या घरी वायफाय लावले जाते.
अनेकदा असे दिसून येते की लोक वायफाय सिग्नल आणि कमी गतीच्या समस्येबद्दल तक्रार करतात.
याचे मुख्य कारण राउटरची चुकीची जागा.
अशा परिस्थितीत, राउटर नेहमी घराच्या मध्यभागी ठेवावा जेणेकरुन सर्व खोल्यांमध्ये समान सिग्नल मिळेल.
याव्यतिरिक्त राउटर जमिनीपासून किमान ५ ते ७ फूट उंचीवर ठेवला पाहिजे. कारण सिग्नल खालच्या दिशेने अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवास करतात.
तसेच हे लक्षात ठेवा की राउटर काँक्रीट किंवा जाड भिंतींपासून दूर ठेवावा.
कारण वाय-फाय सिग्नल भिंतीमधून जाताना कमकुवत होतात.
तसेच कॅशे साफ करण्यासाठी आणि वेग सुधारण्यासाठी महिन्यातून किमान एकदा किंवा दोनदा तुमचा राउटर रिस्टार्ट करा.
