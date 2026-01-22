100 km प्रवास रोज, किती CC बाइक?

Automobile

22 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

5 ते 10 किमीच्या प्रवासासाठी बाईक हा चांगला पर्याय आहे

बाइक

अशावेळी किती CC बाइक तुमच्यासाटी योग्य आहे हे जाणून घ्या

व्हॅल्यू फॉर मनी

टेक्निकली कमी किमीचा प्रवास असल्याने हँडलिंग, माइलेज महत्त्वाचे

काय महत्त्वाचं 

100 ते 125 cc इंजिन बाइक म्हणजे सर्वात उत्तम, 60 ते 80 kmpl माइलेज

100cc ते 125cc

या बाईक्सचा maintenance कमी आहे, पेट्रोल खर्च निम्म्यावर येतो

low maintenance

सर्व्हिसिंगचा खर्चही कमी होतो, स्पेअर पार्ट्स स्वस्त मिळतात

सर्व्हिसिंग

रोज ऑफिससाठी आणि महिन्यातून 1 ते 2 वेळा लांबच्या प्रवासासाठी उत्तम

150cc ते 200cc

250cc पेक्षा जास्त cc ची बाईक 10 किमीच्या प्रवासासाठी घेणं चूक ठरू शकते

250cc पेक्षा जास्त

