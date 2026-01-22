5 ते 10 किमीच्या प्रवासासाठी बाईक हा चांगला पर्याय आहे
अशावेळी किती CC बाइक तुमच्यासाटी योग्य आहे हे जाणून घ्या
टेक्निकली कमी किमीचा प्रवास असल्याने हँडलिंग, माइलेज महत्त्वाचे
100 ते 125 cc इंजिन बाइक म्हणजे सर्वात उत्तम, 60 ते 80 kmpl माइलेज
या बाईक्सचा maintenance कमी आहे, पेट्रोल खर्च निम्म्यावर येतो
सर्व्हिसिंगचा खर्चही कमी होतो, स्पेअर पार्ट्स स्वस्त मिळतात
रोज ऑफिससाठी आणि महिन्यातून 1 ते 2 वेळा लांबच्या प्रवासासाठी उत्तम
250cc पेक्षा जास्त cc ची बाईक 10 किमीच्या प्रवासासाठी घेणं चूक ठरू शकते
