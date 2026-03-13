हल्ली गॅस, अपचन आणि पोट फुगण्याच्या समस्या वाढलेल्या आहेत. पोटासाठी कोणते पेय फायदेशीर आहे ते जाणून घ्या
Picture Credit: Pinterest
आल्याचा चहामध्ये गॅस ब्लोटिंग कमी करण्यासाठी मदत करते. यामधील अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात आणि मेटाबॉलीज चांगले ठेवते.
Picture Credit: Pinterest
ग्रीन टीमध्ये भरपूर एंटीऑक्सीडेंट असते. जे बॅक्टेरियाला सपोर्ट करते. हे शरीर डिटॉक्स करण्यासोबतच पचनक्रिया चांगली ठेवते
Picture Credit: Pinterest
बडीशेपचा चहा पोटामधील जळजळ, गॅस आणि अपचन पासून आराम देते. जेवल्यानंतर हे प्यायल्याने पोट हलके राहते.
Picture Credit: Pinterest
ताक थंड असते आणि पचनासाठी खूप फायदेशीर असते. याच्यामधील प्रोबायोटिक्स आरोग्य चांगले ठेवते आणि ॲसिडिटी कमी करते.
Picture Credit: Pinterest
नारळाचे पाणी शरीराला हाईड्रेट ठेवण्यासोबत पोट देखील चांगले राहते. पचन देखील चांगले होते.
Picture Credit: Pinterest
पाया सूपमध्ये कोलेजन, अमिनो ॲसिड आणि मिनरल्स असते.
Picture Credit: Pinterest
पाण्यामध्ये भिजवलेले चीया सीड्समध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. जे कफ दूर करण्यासाठी फायदेशीर असते आणि पोट खूप वेळ भरलेले राहते
Picture Credit: Pinterest