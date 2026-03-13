पोटासाठी कोणते पेय फायदेशीर आहेत

13 March 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

हल्ली गॅस, अपचन आणि पोट फुगण्याच्या समस्या वाढलेल्या आहेत. पोटासाठी कोणते पेय फायदेशीर आहे ते जाणून घ्या 

ही पेय प्या

आल्याचा चहामध्ये गॅस ब्लोटिंग कमी करण्यासाठी मदत करते. यामधील अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात आणि मेटाबॉलीज  चांगले ठेवते.

आल्याचा चहा

ग्रीन टीमध्ये भरपूर एंटीऑक्सीडेंट असते. जे बॅक्टेरियाला सपोर्ट करते. हे शरीर डिटॉक्स करण्यासोबतच पचनक्रिया चांगली ठेवते

ग्रीन टी

बडीशेपचा चहा पोटामधील जळजळ, गॅस आणि अपचन पासून आराम देते. जेवल्यानंतर हे प्यायल्याने पोट हलके राहते.

बडीशेपचा चहा 

ताक

ताक थंड असते आणि पचनासाठी खूप फायदेशीर असते.  याच्यामधील प्रोबायोटिक्स आरोग्य चांगले ठेवते आणि ॲसिडिटी कमी करते.

नारळाचे पाणी शरीराला हाईड्रेट ठेवण्यासोबत पोट देखील चांगले राहते. पचन देखील चांगले होते. 

नारळाचे पाणी

पाया सूपमध्ये कोलेजन, अमिनो ॲसिड आणि मिनरल्स असते. 

पाया सूप 

पाण्यामध्ये भिजवलेले चीया सीड्समध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. जे कफ दूर करण्यासाठी फायदेशीर असते आणि पोट खूप वेळ भरलेले राहते

चीया सीड्स 

