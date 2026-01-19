ताजं की सुकं कोणतंं अंजीर आहे जास्त फायदेशीर ? 

Health

18 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

चवीला गोड असलेलं अंजीराचे शरीराला असंख्य फायदे देखील आहेत.

चवीला गोड 

Picture Credit: Pixabay

अनेकदा प्रश्न पडतो की, अंजीर कोणतं जास्त फायदेशीर आहे.

अंजीर 

सुक्या आणि ताज्या अंजीराने लोह सर्वात जास्त वाढतं.

लोह 

ताज्या अंजीरात पाण्याचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे शरीराला हायड्रेशन मिळतं.

ताजं अंजीर 

ताज्या अंजीरात कॅलरीज कमी असतात त्यामुळे वजन नियंत्रणात राहतं.

 वजन नियंत्रणात

सुक्या अंजीरात  फायबर, कॅल्शियम, आयर्न, पोटॅशियम भरपूर असतं.

सुकं अंजीर

रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढवायला सुकं अंजीर फायदेशीर आहे.

हिमोग्लोबिन 

Picture Credit: Pinterest

सुकं अंजीर रात्री पाण्यात भिजवून सकाळी खाल्ल्याने रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते.

रोगप्रतिकारक शक्ती

Picture Credit: Pinterest

