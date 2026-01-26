मानसिक आरोग्य निरोगी ठेवणारी 'ही' फळं आहारात हवीच! 

Health

26 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

मानसिक आरोग्य निरोगी ठेवण्यासाठी केवळ व्यायाम, ध्यान किंवा झोपच नव्हे तर आहारही तितकाच महत्त्वाचा असतो.

आहार

Picture Credit: I Stock

फळांमध्ये असे पोषक घटक असतात जे मेंदूची कार्यक्षमता वाढवतात, तणाव कमी करतात.

मेंदूची कार्यक्षमता

केळ्यामध्ये व्हिटॅमिन B6 भरपूर प्रमाणात असते. हे सेरोटोनिन (Happy Hormone) तयार होण्यास मदत करते.

व्हिटॅमिन B6 

सफरचंदात अँटीऑक्सिडंट्स व फायबर असतात.

सफरचंद

सफरचंदामुळे मेंदूच्या पेशींचं संरक्षण आणि स्मरणशक्ती सुधारण्यास मदत करतात.

स्मरणशक्ती 

स्ट्रॉबेरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि फोलेट असते.

अँटीऑक्सिडंट्स

स्ट्रॉबेरी नैराश्याची लक्षणं कमी करण्यास मदत करतं.

 नैराश्याची लक्षणं

आंब्यामध्ये व्हिटॅमिन A, C आणि B6 असते. हे मेंदूला ऊर्जा देतं आणि मानसिक थकवा दूर करतं.

आंबा

आं

