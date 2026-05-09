दही आणि ताक यांपैकी काय आहे फायदेशीर

09 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

उन्हाळ्यात शरीर थंड आणि हायड्रेटेड ठेवणे महत्त्वाचे असते, त्यामुळे लोक अनेकदा त्यांच्या आहारात दही किंवा ताकाचा समावेश करतात.

मात्र वारंवार एक प्रश्न येतो की, उन्हाळ्यात दही सर्वांत चांगले की ताक, जाणून घेऊया

दही की ताक चांगले

दह्यामध्ये प्रोबायोटिक्स असते. जे पचन तंत्राला मजबूत ठेवते. यामुळे आतड्यातील चांगल्या जिवाणूंच्या वाढीस चालना मिळते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्यांपासून आराम मिळतो.

दह्याचे फायदे

ताक दह्यापासूनच बनवले जाते, पण ते अधिक हलके आणि सहज पचणारे असते. त्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे शरीराला त्वरित आर्द्रता आणि थंडावा मिळतो.

ताकाचे फायदे

जड जेवणानंतर पोटात जडपणा जाणवत असेल तर ताक हा एक चांगला पर्याय आहे. जर तुम्हाला पचनक्रिया सुधारायची असेल आणि पोटाचे आरोग्य चांगले ठेवायचे असेल, तर दही फायदेशीर ठरते.

उन्हाळ्यात काय आहे चांगले

दिवसा ताक पिणे चांगले मानले जाते, तर दुपारच्या जेवणासोबत दही घेता येते.

दिवसा ताक पिणे

लक्षात ठेवा की, खूप थंड दही किंवा ताक प्यायल्याने सर्दी, खोकला किंवा घशाचे विकार होऊ शकतात.

लक्षात ठेवा

