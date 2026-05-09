आंब्याची साल काढून त्याचे छोटे तुकडे करा आणि मिक्सरमध्ये घालून स्मूद पल्प तयार करा.
एका भांड्यात फ्रेश क्रीम आणि साखर एकत्र घेऊन साखर पूर्ण विरघळेपर्यंत फेटून घ्या.
आता त्यात दूध आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून पुन्हा व्यवस्थित मिसळा.
तयार केलेला आंब्याचा पल्प या मिश्रणात घाला आणि सर्व साहित्य एकजीव होईपर्यंत हलवा.
जर तुम्हाला ड्रायफ्रूट्स आवडत असतील तर बारीक कापलेले बदाम किंवा काजू घालू शकता.
हे मिश्रण एअरटाइट डब्यात भरून फ्रीजरमध्ये 6 ते 8 तासांसाठी सेट होण्यासाठी ठेवा.
आईस्क्रीम पूर्ण सेट झाल्यावर स्कूप करून सर्व्ह करा. वरून आंब्याचे तुकडे किंवा ड्रायफ्रूट्स घालून सजवा.
