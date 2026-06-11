देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत; हा आहे सर्वात लांब हायवे

Automobile

11 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

शहरांना गावांशी जोडण्याचे काम

भारतात रस्त्यांच्या बांधकामाच्या माध्यमातून शहरांना गावांशी जोडण्याचे काम सातत्याने केले जाते.

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आरामात प्रवास

आता लोक हायवेवरुन कुठेही आरामात प्रवास करु शकतात.

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हायवे

तुम्ही आजपर्यंत सर्व हायवे पाहिले असतील पण,

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भारतातील सर्वात लांब हायवे कोणता आहे माहिती आहे.

लांब हायवे कोणता?

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तर भारतातील सर्वात लांब महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग ४४ (NH 44) आहे.

लांब महामार्ग

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हा देशातील सर्वात महत्त्वाचा उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर आहे.

महत्त्वाचा कॉरिडॉर

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याची सुरुवात उत्तरेला श्रीनगर (जम्मू आणि काश्मीर) पासून होते आणि ते दक्षिणेला कन्याकुमारी (तामिळनाडू) पर्यंत जाते.

श्रीनगर - दक्षिणेला कन्याकुमारी

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त्याची लांबी अंदाजे ३,७४५ किमी ते ४,११२ किमी दरम्यान आहे.

लांबी

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हा नवीन महामार्ग ७ जुन्या राष्ट्रीय महामार्गांचे विलीनीकरण करुन बांधण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांचे विलीनीकरण

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हा महामार्ग भारताच्या ११ राज्यांमधून आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून जातो.

 ११ राज्यांमधून जाणारा रस्ता

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