AI मुळे सगळे काही सोपे आणि काही कामे आता सेकंदात झाले आहेत. पण,यामुळे अनेकांचे जॉब्स धोक्यात आले आहेत.
Picture Credit: Pinterest
टायपिंग, Excel Updates, basic record हे काम आता AI Tools खूप वेगाने करु लागले आहेत.
Picture Credit: Pinterest
Chatbots आता 24x7 replies देतात. सिंपल कस्टमर्स queries साठी कंपन्या AI वापरत आहेत.
Picture Credit: Pinterest
Basic Article, captions, Scripts AI काही सेकंदात तयार करते.
Picture Credit: Pinterest
Simple posters, thumbnails, logos AI tools instant designs बनवत आहेत.
Picture Credit: Pinterest
भाषांतर होणे आता AI मुळे खूप सोपे आणि फास्ट झाले आहे.
\Picture Credit: Pinterest
Basic Coding आणि debugging AI सहाय्याने Developers चं काम जलद होतंय.
Picture Credit: Pinterest
Creativity, leadership, emotional intelligence ही स्किल अजूनही Humans केड Strong आहेत.
Picture Credit: Pinterest
Future मध्ये AI वापरणारे लोकच पुढे जाणार!
Picture Credit: Pinterest
रात्रभर चार्जिंग केल्याने फोन खराब होतो?