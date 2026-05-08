AI मुळे तुमचाही Job धोक्यात आहे?

Science Technology

08 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

AI येतंय...आणि 

AI मुळे सगळे काही सोपे आणि काही कामे आता सेकंदात झाले आहेत. पण,यामुळे अनेकांचे जॉब्स धोक्यात आले आहेत.

Data Entry Job

टायपिंग, Excel Updates, basic record हे काम आता AI Tools खूप वेगाने करु लागले आहेत.

Customer Support

Chatbots आता 24x7 replies देतात. सिंपल कस्टमर्स queries साठी कंपन्या AI वापरत आहेत.

Basic Article, captions, Scripts AI काही सेकंदात तयार करते. 

कंटेन्ट Writing 

Simple posters, thumbnails, logos AI tools instant designs बनवत आहेत.

ग्राफिक डिझाईनिंग

भाषांतर होणे आता AI मुळे खूप सोपे आणि फास्ट झाले आहे.

भाषांतर जॉब्स

Basic Coding आणि debugging AI सहाय्याने Developers चं काम जलद होतंय.

Coding Jobs पण?

Creativity, leadership, emotional intelligence ही स्किल अजूनही Humans केड Strong आहेत.

पण, सगळे जॉब्स धोक्यात नाहीत

Future मध्ये AI वापरणारे लोकच पुढे जाणार!

AI ला घाबरु नका

