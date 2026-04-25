तुमच्यासाठी कोणता लॅपटॉप बेस्ट

Science Technology

25 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

लॅपटॉप

प्रत्येकाचे लॅपटॉपवरील काम वेगळे असते. त्यामुळे त्यानुसार तुम्ही लॅपटॉप खरेदी करा.

Picture Credit: Pinterest

बेस्ट लॅपटॉप

तुमच्या कामानुसार कोणता लॅपटॉप बेस्ट आहे? हे जाणून घेऊया.

Picture Credit: Pinterest

विद्यार्थ्यांसाठी

ऑनलाईन क्लासेस आणि बेसिक युजसनुसार, i3, Ryzen 3 यासोबत ८GB RAM योग्य.

Picture Credit: Pinterest

ऑफिस वर्ककरता मल्टीटास्कींग आवश्यक आहे. त्यात i5 Ryzen 3 यासोबत SSD बेस्ट.

ऑफिस वर्क

Picture Credit: Pinterest

गेमिंगसाठी हाय परफॉर्मस लॅटपॉप घ्या. i7.,Rayen आणि ग्राफिक्स कार्ड गरजेचे.

गेमिंगसाठी 

Picture Credit: Pinterest

१६GB Ram, पॉवरफुल GPU आणि मोठ्या प्रमाणात स्टोरेज आवश्यक.

व्हिडिओ एडिटींसाठी

\Picture Credit: Pinterest

ट्रॅव्हेलिंगकरता लाईट वेट असावा.पण, बॅटरी लाईफ जास्त असावी.

ट्रॅव्हेलिंग

Picture Credit: Pinterest

तुम्ही बजेटनुसार आणि  गरजेनुसार लॅपटॉप निवडा आणि स्मार्ट खरेदी करा.  

बजेट

Picture Credit: Pinterest

रात्रभर चार्जिंग केल्याने फोन खराब होतो?

पुढे वाचा