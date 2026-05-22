इंस्टाग्रामवर कोणत्या पक्षाची सर्वाधिक क्रेझ?

India

22 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सोशल मीडियावर सध्या राजकीय पक्षांच्या इंस्टाग्राम फॉलोवर्सची मोठी चर्चा सुरु आहे. 

कोणत्या राजकीय पक्षाचे इंस्टाग्रामवर किती फॉलोवर्स आहेत, आता जाणून घेऊया. 

कॉकरोच जनता पार्टी

सध्या सर्वत्र चर्चेत असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीचे इंस्टाग्रामवर 19.1 मिलीअन फोलोवर्स आहेत.

भारतीय जनता पार्टीचे इंस्टाग्रामवर 9 मिलीअन फोलोवर्स आहेत.

भारतीय जनता पार्टी

आम आदमी पार्टी म्हणजेच आपचे इंस्टाग्रामवर 1.9 मिलीअन फोलोवर्स आहेत.

आम आदमी पार्टी

काँग्रेस पक्षाचे इंस्टाग्रामवर 13.3 मिलीअन फोलोवर्स आहेत. 

काँग्रेस पक्ष

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे इंस्टाग्रामवर 7 लाख 46 हजार फोलोवर्स आहेत.

शिवसेना उबाठा पक्ष

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाचे इंस्टाग्रामवर 9 लाख 31 हजार फोलोवर्स आहेत

शिंदेची शिवसेना

