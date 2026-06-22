भारताला मसाल्यांची भूमी असे उगाच म्हटले जात नाही. येथील वेगवेगळी राज्ये त्यांच्या वेगवेगळ्या मसाल्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. जाणून घ्या की प्रत्येक राज्यात कोणता मसाला प्रसिद्ध आहे.
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भारताला मसाल्यांची भूमी म्हटले जाते कारण येथील हवामान, माती आणि भूगोल खूप खास आहेत.
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केरळ काळ्या मिरीसाठी ओळखले जाते आणि काश्मीर केशरच्या विशेष प्रकारासाठी ओळखले जाते.
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इतर दक्षिण भारतीय राज्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, आंध्र प्रदेश त्याच्या मिरचीसाठी आणि तेलंगणा त्याच्या हळदीसाठी ओळखले जाते, आणि ही दोन्ही त्यांची खासियत आहेत.
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राजस्थान जिऱ्याचे सर्वात मोठे उत्पादक राज्य आहे. गुजरातमध्येही जिरे आणि मेथी या दोन्हींचे उत्पादन होते. हे मसाले या राज्याचे वैशिष्ट्य आहेत.
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कर्नाटक विशेषतः काळी मिरी आणि वेलची उत्पादनासाठी ओळखले जाते. ही पिके प्रामुख्याने पश्चिम घाट प्रदेशात घेतली जातात.
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पश्चिम बंगाल मोहरीच्या उत्पादनासाठी, ओडिशा व आसाम आल्यासाठी आणि मध्य प्रदेश कोथिंबीरीसाठी ओळखले जाते.