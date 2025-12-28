'या' व्हिटामीनच्या कमतरतेमुळे केस होतात पांढरे

Health

28 December, 2025

Author:  तृप्ती गायकवाड

अनेकांचे अकाली केस पांढरे होतात.

हल्लीच्या मुलांचे शाळेत असतानाच केस पांढरे लवकर होतात.

याचं नेमकं कारण काय तर व्हिटामीनची असलेली कमतरता.

B12 कमी झाल्यास केसांना नैसर्गिक काळा रंग देणारे मेलॅनिन कमी होतं.

केसांच्या वाढीसाठी आणि रंगासाठी महत्त्वाचे आहे.

कमतरतेमुळे केस गळणे आणि अकाली पांढरे होणे दिसून येते.

केसांना ऑक्सिजन व पोषण मिळण्यास मदत करते.

कमतरतेमुळे केस निस्तेज व पांढरे होतात. 

