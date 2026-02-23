होलाष्टकादरम्यान या राशीच्या लोकांच्या वाढतील समस्या

religion

23  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

यावर्षी होलाष्टकाची सुरुवात 24 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे आणि याची समाप्ती 3 मार्च रोजी होणार आहे

होलाष्टकाची सुरुवात 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींसाठी हा काळ आव्हानांनी भरलेला असू शकतो. या लोकांना गुंतवणुकीत समस्या, मानसिक ताण, संघर्ष आणि कामात अडथळे येऊ शकतात.

आव्हानात्मक काळ

होलाष्टकादरम्यान कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी ते जाणून घेऊया

सावध राहावे

या काळात व्यस्तता आणि मानसिक ताण वाढू शकतो. तसेच कामाशी संबंधित अडचणी येऊ शकतात.

मेष रास

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांना ढोंगी मित्रांपासून दूर राहावे लागेल. या काळात तुम्हाला कामात दिरंगाई करण्याची प्रवृत्ती निर्माण होऊ शकते.

वृश्चिक राशीच्या लोकांनी त्यांच्या कामात उशीर करणे टाळावे अन्यथा समस्या उद्भवू शकतात. जमीन आणि इमारतीशी संबंधित वाद तुमच्यासाठी चिंतेचे एक मोठे कारण बनू शकतात.

वृश्चिक रास

कुंभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या विरोधकांपासून सावध राहावे लागेल. कोणत्याही कामात शॉर्टकट घेणे किंवा नियमांचे उल्लंघन करणे टाळा.

कुंभ रास

