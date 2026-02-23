यावर्षी होलाष्टकाची सुरुवात 24 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे आणि याची समाप्ती 3 मार्च रोजी होणार आहे
Picture Credit: Pinterest
ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींसाठी हा काळ आव्हानांनी भरलेला असू शकतो. या लोकांना गुंतवणुकीत समस्या, मानसिक ताण, संघर्ष आणि कामात अडथळे येऊ शकतात.
Picture Credit: Pinterest
होलाष्टकादरम्यान कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी ते जाणून घेऊया
Picture Credit: Pinterest
या काळात व्यस्तता आणि मानसिक ताण वाढू शकतो. तसेच कामाशी संबंधित अडचणी येऊ शकतात.
Picture Credit: Pinterest
सिंह राशीच्या लोकांना ढोंगी मित्रांपासून दूर राहावे लागेल. या काळात तुम्हाला कामात दिरंगाई करण्याची प्रवृत्ती निर्माण होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी त्यांच्या कामात उशीर करणे टाळावे अन्यथा समस्या उद्भवू शकतात. जमीन आणि इमारतीशी संबंधित वाद तुमच्यासाठी चिंतेचे एक मोठे कारण बनू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
कुंभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या विरोधकांपासून सावध राहावे लागेल. कोणत्याही कामात शॉर्टकट घेणे किंवा नियमांचे उल्लंघन करणे टाळा.
Picture Credit: Pinterest