ऑफीसची काम असतो किंवा गेमिंग सर्वांसाठी लॅपटॉप गरजेचा आहे.
गेमिंग लॅपटॉपमध्ये Intel i5/i7 किंवा AMD Ryzen 5/7 प्रोसेसर असणं गरजेचा आहे.
ग्राफीक्स कार्ड शिवाय गेमिंग लॅपटॉप खरेदी करणं व्यर्थ आहे.
गेमिंग लॅपटॉपमध्ये किमान 16GB रॅम आणि 512GB किंवा 1TB स्टोरेज गरजेचं आहे.
लॅपटॉपमध्ये 144Hz किंवा जास्त रिफ्रेश रेट असलेली स्क्रीन असणं गरजेचं आहे.
गेमिंगमध्ये लॅपटॉपमध्ये प्रगत कूलिंग किंवा ड्युअल फॅन असलेला मॉडेल निवडा.
लॅपटॉपमध्ये तगडी बॅटरी बॅकअप असणं गरजेचं आहे.
गेमिंग लॅपटॉप केवळ लूक्स पाहून खरेदी करू नका.
