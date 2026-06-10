चहा पहिल्यांदा कधी आणि कुठे बनवण्यात आला? 

Lifestyle

10 June 2026

Author:  स्वराली शहा

चहा

चहाला वेळ नसते, पण वेळेला चहा हवा हे तुम्ही ऐकलेच असेल.

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भारत

भारतात तर उन्हाळा असो किंवा हिवाळा लोकांना चहा हवाच

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शोध

पण तुम्हाला माहिती आहे चहा पहिल्यांदा कधी आणि कुठे बनवण्यात आला?

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तर, जगात सर्व प्रथम इ. स. पूर्व २७३७ मध्ये चीनमध्ये चहा बनवला गेला असल्याचे सांगितले जाते.

चीन

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असे म्हणतात, याचा चीनचे सम्राट शेन नुंग यांच्याशी संबंध आहे. त्यांना रोज सकाळी गरम पाणी पिण्याची सवय होती.

सम्राट शेन नुंग

Picture Credit:  iStock

एकदा सम्राट पाणी पित असताना अचानक झाडांची काही पाने त्यात येऊन पडली.

पाने

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सम्राट शेन नुंग यांनी त्या पाण्याची चव चाखल्यावर त्यांना ती प्रचंड आवडली आणि तेव्हापासून चहा बनवण्यास सुरुवात झाली.

आवड

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दरवर्षी २१ मे रोजी जागतिक चहा दिवस साजरा केला जातो.

चहा दिन

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संयुक्त राष्ट्र संघाने २१ मे २०१९ रोजी अधिकृतपणे जागतिक चहा दिवस म्हणून घोषित केले.

मान्यता

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