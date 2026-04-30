गुगल बाबा म्हणजे आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. छोट्या मोठ्या सर्व गोष्टी आपण गुगलवर सर्च करतो.
पण, गुगलवर सर्च केलेली माहिती नेमकी जाते तरी कुठे? कोण पाहते? तिचा वापर कसा केला जातो?
एखादा शब्द, प्रश्न, माहिती असे जे काही आपण सर्च करतो त्याचे गुगल केवळ उत्तर देत नाही तर त्याची नोंद देखील ठेवतो.
तुम्ही टाईप केलेले कीवर्ड, तुमचे स्थान, डिव्हाइसची माहिती, वेळ आणि क्लिक केलेल्या लिंक्स यांची गूगल संपूर्ण माहिती ठेवते.
गूगलच्या मते, तुम्हाला अधिक चांगले आणि अधिक सर्च रिजल्ट्स देण्यासाठी.
तुम्हाला आवडीनुसार जाहिराती दाखवल्या जाऊ शकतात आणि सेवांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते.
कायद्यानुसार, तसे करणे आवश्यक असल्याशिवाय गुगल तुमची वैयक्तिक माहिती थेट शेअर करत नाही.
काही विशिष्ट भागीदारांना अनामिक डेटा प्रदान करणे आणि जाहिरात कंपन्यांना जाहिरातीकरता परवानगी देणे आवश्यक आहे.
गुगलच्या विविध डेटा सेंटर्समध्ये सुरक्षितपणे साठवला जातो. म्हणजेच इंटरनेट-आधारित सर्व्हर्सवर केले जाते.
ब आणि Apps ऍक्टिव्हिटी बंद करु शकता. लोकेशन हिस्ट्री थांबवू शकता. यूट्यूब सर्च हिस्ट्री डिलिट करु शकता. ---------------------------------------
