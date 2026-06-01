Royal Enfield ने भारतीय बाजारपेठेत आपली नवीन बुलेट ६५० अधिकृतपणे विक्रीसाठी लाँच केली आहे.
ही बाईक बाजारात आल्यावर तिची तुलना क्लासिक ६५० शी होऊ लागली आहे. या दोन्हींपैकी कोणती अधिक चांगली.
किंमत, इंजिन आणि वैशिष्ट्ये या बाबतीत दोघांमध्ये बरेच साम्य आहे. पण, काही फीचर्स आहेत जे वेगळे आहेत.
दोघांमधील किंमतीचा फरक जवळपास शून्य आहे. म्हणजेच येथील निर्णय किमतीवर कमी आणि तुमच्या आवडीनिवडीवर अवलंबून आहे.
बुलेट ६५० ही बॅटलशिप ब्लू आणि कॅनन ब्लॅक या दोन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. तर क्लासिक ६५० चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
दोन्ही मोटरसायकलमध्ये ६४७.९५सीसी चे पॅरलल-ट्विन सिलेंडर इंजिन आहे. जे ४६bhp पॉवर आणि ५२.३Nm टॉर्क निर्माण करते.
दोन्ही मॉडेल्सचे कर्ब वजन २४३ किलो सीटची उंची ८०० मिमी आणि ग्राऊंड क्लिअरन्स १५४ मिमी समान आहेत.
तुम्हाला यापैकी एखादी बाईक अधिक वेगवान, हलकी किंवा अधिक आरामदायक असेल अशी अपेक्षा असेल तर तसे नाही.
दोन्ही इंजिन सुरळीत, दमदार टॉर्कसह उत्कृष्ट कामगिरी आणि आरामदायक प्रवास. तसेच ओव्हरटेक करण्यासही सक्षम.
बुलेट ६५० ची सर्वात मोठी ताकद तिच्या नावात आहे. तर ६५० सीसी इंजिनसह बुलेटची पारंपारिक ओळख पुढे घेऊन जाते.
Bullet 650 ची रचना साधी,सरळ आणि रेट्रो लूक देणारी आहे. लांब सीट, वायरस्पोक व्हील्स, ट्विन एक्झॉस्ट आणि साधा लूक याला अस्सल बुलेटचा फील देतात.
क्लासिक ६५० ला किंचित अधिक प्रिमियम अनुभव आणि अधिक क्रोमचे ऍक्सेंट आहेत.
बुलेट ६५० सध्या फक्त दोन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. ज्यांना अधिक रंगाचे पर्याय हवे आहेत, ते क्लासिक ६५०ला पसंती देऊ शकतात.
