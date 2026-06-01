Bullet 650 vs Classic 650? तुमच्यासाठी कोणती ठरेल बेस्ट?

01 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Bullet 650 

Royal Enfield ने भारतीय बाजारपेठेत आपली नवीन बुलेट ६५० अधिकृतपणे विक्रीसाठी लाँच केली आहे.

Classic 650 सोबत तुलना

ही बाईक बाजारात आल्यावर तिची तुलना क्लासिक ६५० शी होऊ लागली आहे. या दोन्हींपैकी कोणती अधिक चांगली.

काही गोष्टींचे वेगळेपण

किंमत, इंजिन आणि वैशिष्ट्ये या बाबतीत दोघांमध्ये बरेच साम्य आहे. पण, काही फीचर्स आहेत जे वेगळे आहेत.

दोघांमधील किंमतीचा फरक जवळपास शून्य आहे. म्हणजेच येथील निर्णय किमतीवर कमी आणि तुमच्या आवडीनिवडीवर अवलंबून आहे.

मुद्दा किंमतीचा नाही

बुलेट ६५० ही बॅटलशिप ब्लू आणि कॅनन ब्लॅक या दोन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. तर क्लासिक ६५० चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

रंगाचे पर्याय

दोन्ही मोटरसायकलमध्ये ६४७.९५सीसी चे पॅरलल-ट्विन सिलेंडर इंजिन आहे. जे ४६bhp पॉवर आणि ५२.३Nm टॉर्क निर्माण करते. 

इंजिन आणि कामगिरी

दोन्ही मॉडेल्सचे कर्ब वजन २४३ किलो सीटची उंची ८०० मिमी आणि ग्राऊंड क्लिअरन्स १५४ मिमी समान आहेत. 

वजन

तुम्हाला यापैकी एखादी बाईक अधिक वेगवान, हलकी किंवा अधिक आरामदायक असेल अशी अपेक्षा असेल तर तसे नाही.

कामगिरी समान

दोन्ही इंजिन सुरळीत, दमदार टॉर्कसह उत्कृष्ट कामगिरी आणि आरामदायक प्रवास. तसेच ओव्हरटेक करण्यासही सक्षम.

हायवेवरील राईड

बुलेट ६५० ची सर्वात मोठी ताकद तिच्या नावात आहे. तर ६५० सीसी इंजिनसह बुलेटची पारंपारिक ओळख पुढे घेऊन जाते.

पारंपारिक ओळख 

Bullet 650 ची रचना साधी,सरळ आणि रेट्रो लूक देणारी आहे. लांब सीट, वायरस्पोक व्हील्स, ट्विन एक्झॉस्ट आणि साधा लूक याला अस्सल बुलेटचा फील देतात.

Bullet 650 

क्लासिक ६५० ला किंचित अधिक प्रिमियम अनुभव आणि अधिक क्रोमचे ऍक्सेंट आहेत.

क्लासिक म्हणजे प्रिमियम

बुलेट ६५० सध्या फक्त दोन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. ज्यांना अधिक रंगाचे पर्याय हवे आहेत, ते क्लासिक ६५०ला पसंती देऊ शकतात.

उत्तम निवडण्याची संधी

