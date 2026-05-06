ChatGPT हे AI chatbot आहे. हे थेट उत्तर देते. आपल्याशी बोल्या प्रमाणे उत्तर देतो.
ChatGPTचा वापर कोडिंग, रायटिंग आणि आयडियाजसाठी होतो.
सर्च इंजिन आहे. लाखो वेबसाईट्स मधून उत्तर देतो. माहिती शोधण्यासाठी बेस्ट.
न्यूज, फोटो, मॅप सगळे एका ठिकाणी उपलब्ध.
चॅटGPT वर डायरेक्ट आणि सेकंदात उत्तर मिळते. गुगलवर सर्च करुन आपल्याला निवडावं लागते. त्यामुळे Quick Ans मध्ये ChatGPT पुढे आहे.
गुगलवर अचूक आणि खरी माहिती मिळते. कारण विविध सोर्स वापरुन माहिती दिली जाते. ChatGPT कधी आऊटडेटेड किंवा चुकीची माहिती देऊ शकतो. त्यामुळे रिसर्च करता गुगल बेस्ट.
ChatGPT वर लिखाण, कोडिंग आणि माहिती मिळते. गुगलवर लेटेस्ट न्यूज, लोकेशन आणि फॅक्ट्स.
AI सर्च वाढत आहे. त्यामुळे आता गुगल पण AI integrate करत आहे. स्पर्धा वाढणार.
