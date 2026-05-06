भविष्यात कोण राहणार किंग? ChatGPT - Google

Science Technology

06 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

ChatGPT काय आहे?

ChatGPT  हे AI chatbot आहे. हे थेट उत्तर देते. आपल्याशी बोल्या प्रमाणे उत्तर देतो. 

वापर

ChatGPTचा वापर कोडिंग, रायटिंग आणि आयडियाजसाठी होतो.

Google काय आहे?

सर्च इंजिन आहे. लाखो वेबसाईट्स मधून उत्तर देतो. माहिती शोधण्यासाठी बेस्ट. 

न्यूज, फोटो, मॅप सगळे एका ठिकाणी उपलब्ध. 

वापर

चॅटGPT वर डायरेक्ट आणि सेकंदात उत्तर मिळते. गुगलवर सर्च करुन आपल्याला निवडावं लागते. त्यामुळे Quick Ans मध्ये ChatGPT पुढे आहे.

स्पीड

गुगलवर अचूक आणि खरी माहिती मिळते. कारण विविध सोर्स वापरुन माहिती दिली जाते. ChatGPT कधी आऊटडेटेड किंवा चुकीची माहिती देऊ शकतो. त्यामुळे रिसर्च करता गुगल बेस्ट.

अचूकता

ChatGPT वर लिखाण, कोडिंग आणि माहिती मिळते. गुगलवर लेटेस्ट न्यूज, लोकेशन आणि फॅक्ट्स.

वापर

AI सर्च वाढत आहे. त्यामुळे आता गुगल पण AI integrate करत आहे. स्पर्धा वाढणार.

ट्रेंड

