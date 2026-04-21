कलिंगडचे सेवन कोणी टाळावे?

21 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

पाण्याने भरलेले रसरशीत गोड कलिंगड उन्हाळ्यात प्रत्येकालाच खावेसे वाटते. पण,

आरोग्यदायी असले तरी ते सर्वांसाठीच फायद्याचे नसते. असे काही लोक आहेत त्यांनी ते सेवन करु नये.

आरोग्यदायी फळ

कलिंगडात नैसर्गिक साखर जास्त असल्याने रक्तातील साखर वाढू शकते.

मधुमेह

पोटॅशियम जास्त असल्यामुळे किडनीवर ताण येऊ शकतो.

किडनी समस्या

पचन समस्या

काहींना जास्त खाल्ल्यास गॅस, फुगणे किंवा अपचन होऊ शकते.

क्वचित काही लोकांना कलिंगडची ऍलर्जी असते. यामध्ये खाज आणि सूज येते.

ऍलर्जी

थंड प्रकृतीमुळे काहींना लक्षणे वाढू शकतात.

सर्दी/खोकला

कलिंगड रक्तदाब कमी करु शकतो. त्यामुळे काळजी घ्यावी.

लो ब्लड प्रेशर 

लहान मुलांना जास्त दिल्यास पोट बिघडू शकते. 

लहान मुले

