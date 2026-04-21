पाण्याने भरलेले रसरशीत गोड कलिंगड उन्हाळ्यात प्रत्येकालाच खावेसे वाटते. पण,
आरोग्यदायी असले तरी ते सर्वांसाठीच फायद्याचे नसते. असे काही लोक आहेत त्यांनी ते सेवन करु नये.
कलिंगडात नैसर्गिक साखर जास्त असल्याने रक्तातील साखर वाढू शकते.
पोटॅशियम जास्त असल्यामुळे किडनीवर ताण येऊ शकतो.
काहींना जास्त खाल्ल्यास गॅस, फुगणे किंवा अपचन होऊ शकते.
क्वचित काही लोकांना कलिंगडची ऍलर्जी असते. यामध्ये खाज आणि सूज येते.
थंड प्रकृतीमुळे काहींना लक्षणे वाढू शकतात.
कलिंगड रक्तदाब कमी करु शकतो. त्यामुळे काळजी घ्यावी.
लहान मुलांना जास्त दिल्यास पोट बिघडू शकते.
