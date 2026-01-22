कॉफी कोणी पिऊ नये ? 

कॉफीशिवाय अनेकांचा दिवस देखील सुरु होत नाही.
कॉफीचे जसे फायदे आहेत तसेच ते अति झालं तर त्याचे तोटे देखील आहेत.
ज्यांना सतत आम्लपित्ताचा त्रास होतो त्यांनी कॉफी पिणं टाळावं.
हृदय विकाराचा त्रास असलेल्या व्यक्तींना कॉफीमुळे नुकसान जास्त होतं.
कॅफेनचं प्रमाण शरीरात जास्त झालं की, हृदयाचे ठोके वाढतात.
कॅफेन पोटात जास्त गेल्याने मानसिक तणाव देखील वाढू शकतो.
सतत कॉफी पिण्यापेक्षा तुम्ही ग्रीन टी कोमट पाणी देखील घेऊ शकता.