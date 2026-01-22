कॉफी कोणी पिऊ नये ? 

Health

25 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

 कॉफीशिवाय अनेकांचा दिवस देखील सुरु होत नाही.

सवय 

Picture Credit: Pinterest

कॉफीचे जसे फायदे आहेत तसेच ते अति झालं तर त्याचे तोटे देखील आहेत.

कॉफीचे फायदे

ज्यांना सतत आम्लपित्ताचा त्रास होतो त्यांनी कॉफी पिणं टाळावं.

आम्लपित्ताचा त्रास

हृदय विकाराचा त्रास असलेल्या व्यक्तींना कॉफीमुळे नुकसान जास्त होतं.

हृदय विकार

कॅफेनचं प्रमाण शरीरात जास्त झालं की, हृदयाचे ठोके वाढतात.

हृदयाचे ठोके

दुष्पपरिणाम 

कॅफेन पोटात जास्त गेल्याने मानसिक तणाव देखील वाढू शकतो.

 मानसिक तणाव

सतत कॉफी पिण्यापेक्षा तुम्ही ग्रीन टी कोमट पाणी देखील घेऊ शकता.

 ग्रीन टी 

