Car कंपन्या Physical Buttons कमी का करतायत?

16 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

तुम्हाला कारण माहिती आहे का?

नवीन Cars मध्ये Physical Buttons कमी होत आहेत. पण, त्यामागचं खरं कारण काय तुम्हाला माहिती आहे का?

Minimalist Design Trend

कमी Buttons मुळे Car Interior अधिक Clean आणि Premium दिसतो.

आजकाल मोठे Infotainment Screens हा मोठा Trend बनला आहे.

Large Touchscreen ची क्रेझ

AC, Music, Navigation आणि Car Settings आता Screen वरून नियंत्रित होतात.

Software-Controlled Features

कमी Physical Parts असल्याने काही प्रमाणात Production सोपं होतं.

Manufacturing Cost कमी

कंपन्या Cars ला Smartphone सारखा Modern Experience देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

Smartphone Experience

Buttons ऐवजी Voice Assistant Features वर जास्त भर दिला जातोय.

Voice Commands वाढतायत

Driving दरम्यान Touchscreen वापरणं काही वेळा distracting ठरू शकतं.

पण Drivers नाराजही आहेत

अनेक Experts अजूनही महत्त्वाच्या Functions साठी Physical Buttons आवश्यक मानतात.

Safety Debate सुरू

