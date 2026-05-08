काही कार्स भारतात वर्षानुवर्षे Bestseller म्हणून ओळखल्या जातात. पण, लुक्स नाही तर काही गोष्टी पाहुन मागणी वाढते.
भारतीय ग्राहक अजूनही मायलेजला प्राधान्य देतात. ज्या कार्स कमी पेट्रोलमध्ये जास्त चालतात. त्यांची किंमत कायम हाय असते.
Maruti आणि Hyundai सारख्या ब्रँडसची सर्व्हिस आणि स्पेअर पार्ट्स सहज मिळतात. म्हणून मेंटेनन्स खर्च कमी पडतो.
भारतात अनेक लोक कार बदलताना resale value पाहतात. स्विफ्ट, WagonR, Innova सारख्या कार्स पटकन रिसेल होतात.
भारतीय फॅमिलीसाठी जास्त जागा, आरामदायक सीट्स हे खूप महत्त्वाचे असते. म्हणून SUV आणि ७ सिटर कार्सची किंमत वाढतेय.
आता लोक फक्त मायलेज नाही तर एअर बॅग्स, ABS, NCAP रेटींग सुद्धा पाहतात.
लोक त्या ब्रँडवर विश्वास ठेवतात ज्यांचे सर्व्हिस नेटवर्क आणि Reliability मजबूत असते. लोक Maruti Suzuki, Toyota, Hyundai या गाड्या रिसेलमध्ये घेतल्या जातात.
भारतात कार विकण्यासाठी फक्त स्टाईल पुरेसं नसतं. मायलेज, मेंटेनन्स, सेफ्टी आणि रिसेलची किंमत हेच खरे गेम चेंजर आहेत.
