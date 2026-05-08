भारतात 'या' Cars वर्षानुवर्षे Bestseller का राहतात?

Automobile

08 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Bestseller कार

काही कार्स भारतात वर्षानुवर्षे Bestseller म्हणून ओळखल्या जातात. पण, लुक्स नाही तर काही गोष्टी पाहुन मागणी वाढते.

Picture Credit: Pinterest

मायलेज मोठा फॅक्टर

भारतीय ग्राहक अजूनही मायलेजला प्राधान्य देतात. ज्या कार्स कमी पेट्रोलमध्ये जास्त चालतात. त्यांची किंमत कायम हाय असते.

Picture Credit: Pinterest

लो मेंटेनन्स

Maruti आणि Hyundai सारख्या ब्रँडसची सर्व्हिस आणि स्पेअर पार्ट्स सहज मिळतात. म्हणून मेंटेनन्स खर्च कमी पडतो.

Picture Credit: Pinterest

भारतात अनेक लोक कार बदलताना resale value पाहतात. स्विफ्ट, WagonR, Innova सारख्या कार्स पटकन रिसेल होतात. 

रिसेल किंमत

Picture Credit: Pinterest

भारतीय फॅमिलीसाठी जास्त जागा, आरामदायक सीट्स हे खूप महत्त्वाचे असते. म्हणून SUV आणि ७ सिटर कार्सची किंमत वाढतेय.

फॅमिली Comfort

Picture Credit: Pinterest

आता लोक फक्त मायलेज नाही तर एअर बॅग्स, ABS, NCAP रेटींग सुद्धा पाहतात. 

सेफ्टीबद्दल Awareness 

\Picture Credit: Pinterest

लोक त्या ब्रँडवर विश्वास ठेवतात ज्यांचे सर्व्हिस नेटवर्क आणि Reliability मजबूत असते. लोक Maruti Suzuki, Toyota, Hyundai या गाड्या रिसेलमध्ये घेतल्या जातात. 

रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

भारतात कार विकण्यासाठी फक्त स्टाईल पुरेसं नसतं. मायलेज, मेंटेनन्स, सेफ्टी आणि रिसेलची किंमत हेच खरे गेम चेंजर आहेत.

बोनस टिप

Picture Credit: Pinterest

बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?

पुढे वाचा