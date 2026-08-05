2026 मध्ये 350cc सेगमेंटने भारतीय बाजारात जोरदार वाढ नोंदवली आहे. अनेक ग्राहक आता 125cc किंवा 150cc ऐवजी 350cc बाईक्सकडे वळत आहेत.
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350cc इंजिनमुळे हायवेवर स्थिरता, चांगला टॉर्क आणि आरामदायी रायडिंग अनुभव मिळतो.
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2026 मध्ये अनेक कंपन्यांनी नवीन 350cc मॉडेल्स आणि अपडेटेड व्हेरिएंट्स सादर केल्याने ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले.
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क्लासिक डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि प्रीमियम लूकमुळे रेट्रो-स्टाइल बाईक्सना मोठी मागणी आहे.
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पूर्वी 350cc बाइक्स फक्त टूरिंगसाठी मानल्या जात होत्या. आता त्या शहरातील वापरासाठीही अधिक सोयीस्कर आणि रिफाइन्ड झाल्या आहेत.
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LED लाइट्स, TFT डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, Navigation आणि Dual-Channel ABS सारखी फीचर्स आता अनेक 350cc बाइक्समध्ये मिळतात.
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युवक आता फक्त मायलेजपेक्षा स्टाइल, रोड प्रेझेन्स आणि रायडिंग अनुभवाला अधिक महत्त्व देत आहेत.
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Royal Enfield Classic 350, Hunter 350, Honda CB350, Jawa 350, Triumph Speed 400 यांसारख्या मॉडेल्सना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
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जर तुम्ही शहरासोबतच अधूनमधून लाँग राईड करत असाल आणि दमदार परफॉर्मन्स हवा असेल, तर 350cc सेगमेंट हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
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